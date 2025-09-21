В Марокко древние практики не кажутся застывшим наследием, а продолжают жить и формируют характер Касабланки и её особую энергетику.
В тишине храмов и святых мест, в молитвенных песнопениях, в узорах резных стен и витражей раскрывается её колорит. Я приглашаю вас погрузиться в мир древних ритуалов в контексте современного мегаполиса.
В тишине храмов и святых мест, в молитвенных песнопениях, в узорах резных стен и витражей раскрывается её колорит. Я приглашаю вас погрузиться в мир древних ритуалов в контексте современного мегаполиса.
Описание экскурсии
- Суфийская святыня на берегу океана
- Лавки благовоний в медине — я познакомлю вас с магией ароматов в аутентичных магазинах, где веками продают ладан, мускус, амбру и даже чудодейственные смеси
- Сакре-Кёр — «уснувший храм», где раньше проводили католические мессы
- Синагога Бет-Эль — одна из главных еврейских святынь Касабланки с каббалистическими знаками
- Места, связанные с мистическими традициями суфизма, где вы увидите ритуальные объекты суфиев
- Атлантический океан и очищение водой, ведь океан забирает все тревоги и негатив
Вы узнаете:
- какую роль древние ритуалы играют в жизни современных марокканцев
- где находятся заброшенные подземные туннели, которые во времена португальцев использовались как тайные проходы между зданиями
- какие числа считались магическими в арабской и еврейской культуре
- и многое другое
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачивается билет в мечеть Хассана II — €14 за чел. и подъём на Сакре-Кёр — €10 за чел.
- Перекус в кафе не входит в стоимость (€2–3 за чел.)
- Экскурсия пешеходная, однако для перемещения между отдельными локациями мы можем воспользоваться такси — €2–3 за поездку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 24 туристов
Я живу в Марокко c 2000 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого я увлечена историей и архитектурой, особенно стилем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гусев
22 сен 2025
Такая необычная, но уже такая Касабланка! И это заслуга Гульнары на все 100%. История зарождения страны, становление городов… кто? Что? Зачем? И почему?! На все вопросы у Гульнары был ответ.
Входит в следующие категории Касабланки
Похожие экскурсии из Касабланки
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
1 дек в 15:00
2 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€285 за всё до 2 чел.