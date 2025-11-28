Мои заказы

Ароматы Касабланки и ритуалы релакса

От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
Этот маршрут — не просто экскурсия, а настоящее погружение в душу марокканского мегаполиса.

Он проведёт вас через контрасты старого и нового, позволив услышать, увидеть и прочувствовать подлинный ритм города. А завершится ваш день полной гармонией в одном из лучших спа-салонов.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса© Гульнара
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса© Гульнара
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса© Гульнара

Описание экскурсии

Квартал Хабус: предвкушение

Ваше путешествие начинается в Новой медине — квартале Хабус. Вы неторопливо прогуляетесь мимо мастерских ремесленников, книжных лавок и прилавков, ломящихся от соблазнов: горы фиников, воздушные сладости, холщовые мешочки с пряностями и бутылки с золотистыми маслами. Обязательно зайдите в кондитерскую Bennis — здесь продают традиционное печенье феккас и миндальные пирожные, тающие во рту.

Старая Медина: сердцебиение города

Следом — резкий, волнующий переход в сердце старой Касабланки. Вы оказываетесь в лабиринте узких улочек, где каждый поворот открывает новую картину. Воздух густой и плотный: здесь смешиваются ароматы свежесмолотого кофе, куркумы, имбиря, корицы и кумина.

Мечеть Хасана II: величие у океана

Внезапно лабиринт медины раскрывается — и перед вами возникает монументальное величие мечети Хасана II. Даже если вы не планируете заходить внутрь, вид на её минарет на фоне бескрайнего Атлантического океана захватывает дух. Вы почувствуете мощь этого места — столкновение человеческого гения и природной стихии.

Корниш: глоток свежести

Чтобы перевести дух, отправимся на набережную Корниш. Здесь вас ждёт прогулка вдоль океана, лёгкий бриз и бокал свежевыжатого сока или традиционного мятного чая. Сделаем памятные фото на фоне скал, о которые разбиваются мощные волны, — идеальная пауза перед финалом дня.

Хаммам и спа

Кульминация путешествия — посещение одного из лучших спа-салонов города, например, Les Hammams de la Mosquée Hassan II. Здесь вас ждёт традиционный ритуал: очищение в хаммаме чёрным мылом, скраб с аргановым маслом и глиной Rhassoul, расслабляющий массаж. Это не просто процедура, а древний марокканский обряд, который приведёт в гармонию и тело, и мысли после насыщенного дня.

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Такси 2-3€
  • Кафе 2-3€
  • Ресторан(по желанию) 15-20€
  • Хаммам с релакс-процедурами 40-45€ (150 минут)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 24 туристов
Я живу в Марокко c 2000 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого я увлечена историей и архитектурой, особенно стилем
читать дальше

ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик. Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу!

Входит в следующие категории Касабланки

Похожие экскурсии из Касабланки

Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
2 дек в 16:30
от €80 за человека
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
1 дек в 15:00
2 дек в 15:00
от €130 за человека
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
3 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€296 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Касабланке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Касабланке