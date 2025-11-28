Этот маршрут — не просто экскурсия, а настоящее погружение в душу марокканского мегаполиса. Он проведёт вас через контрасты старого и нового, позволив услышать, увидеть и прочувствовать подлинный ритм города. А завершится ваш день полной гармонией в одном из лучших спа-салонов.

Описание экскурсии

Квартал Хабус: предвкушение

Ваше путешествие начинается в Новой медине — квартале Хабус. Вы неторопливо прогуляетесь мимо мастерских ремесленников, книжных лавок и прилавков, ломящихся от соблазнов: горы фиников, воздушные сладости, холщовые мешочки с пряностями и бутылки с золотистыми маслами. Обязательно зайдите в кондитерскую Bennis — здесь продают традиционное печенье феккас и миндальные пирожные, тающие во рту.

Старая Медина: сердцебиение города

Следом — резкий, волнующий переход в сердце старой Касабланки. Вы оказываетесь в лабиринте узких улочек, где каждый поворот открывает новую картину. Воздух густой и плотный: здесь смешиваются ароматы свежесмолотого кофе, куркумы, имбиря, корицы и кумина.

Мечеть Хасана II: величие у океана

Внезапно лабиринт медины раскрывается — и перед вами возникает монументальное величие мечети Хасана II. Даже если вы не планируете заходить внутрь, вид на её минарет на фоне бескрайнего Атлантического океана захватывает дух. Вы почувствуете мощь этого места — столкновение человеческого гения и природной стихии.

Корниш: глоток свежести

Чтобы перевести дух, отправимся на набережную Корниш. Здесь вас ждёт прогулка вдоль океана, лёгкий бриз и бокал свежевыжатого сока или традиционного мятного чая. Сделаем памятные фото на фоне скал, о которые разбиваются мощные волны, — идеальная пауза перед финалом дня.

Хаммам и спа

Кульминация путешествия — посещение одного из лучших спа-салонов города, например, Les Hammams de la Mosquée Hassan II. Здесь вас ждёт традиционный ритуал: очищение в хаммаме чёрным мылом, скраб с аргановым маслом и глиной Rhassoul, расслабляющий массаж. Это не просто процедура, а древний марокканский обряд, который приведёт в гармонию и тело, и мысли после насыщенного дня.

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы