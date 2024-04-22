скидка
10%
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
13 сен в 12:00
24 сен в 12:00
1799$1 620 за человека
скидка
10%
10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
14 фев в 14:00
5 апр в 08:00
1100€990 за человека
скидка
20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
15 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
1660$1 328 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
- ммария31 мая 2023Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Касабланке в сентябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 990 до 1 620 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Касабланке на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024