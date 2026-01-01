Марокканская кругосветка
Нас ждёт настоящее приключение, пропитанное духом авантюризма и восточным колоритом
1 ноя в 10:00
от 158 600 ₽ за человека
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко
Посетить главные достопримечательности, провести ночь в берберском глэмпинге и отдохнуть у океана
Начало: Касабланка, 19:00
1 ноя в 19:00
158 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «11-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Касабланке в феврале 2026
Сейчас в Касабланке в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1590 до 158 600.
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «11-дневные туры», цены от 1590₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель