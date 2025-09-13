Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Марракеше на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 61 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Марракеш для своих. Тайны старого города Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу Погрузитесь в мир марокканских базаров, где вы научитесь искусству торговли, узнаете тонкости выбора товаров и откроете секреты восточного торга Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. На машине 7 часов 28 отзывов Индивидуальная Из Марракеша в Атласские горы Проведите день среди величественных гор и дружелюбных берберов. Узнайте их традиции, попробуйте местную кухню и насладитесь потрясающими видами €200 за человека Другие экскурсии Марракеша

Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 90 ⭐ отзывов, цены от €200.