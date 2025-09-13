Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Погрузитесь в мир марокканских базаров, где вы научитесь искусству торговли, узнаете тонкости выбора товаров и откроете секреты восточного торга
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Из Марракеша в Атласские горы
Проведите день среди величественных гор и дружелюбных берберов. Узнайте их традиции, попробуйте местную кухню и насладитесь потрясающими видами
14 янв в 09:00
15 янв в 09:00
€200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в сентябре 2025
Сейчас в Марракеше в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 90 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь