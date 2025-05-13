Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов

Проведите день среди величественных гор и дружелюбных берберов. Узнайте их традиции, попробуйте местную кухню и насладитесь потрясающими видами
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Атласских гор, где можно познакомиться с культурой берберов. Посетите их деревню, насладитесь обедом с видом на горы и попробуйте традиционный чай.

Путешествие на мулах добавит
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экзотики, а визит в роскошный дворец Kasbah Tamadot откроет мир марокканской роскоши. Здесь вы увидите антиквариат и узнаете о жизни местных жителей. Этот тур подарит уникальные впечатления и погружение в культуру Марокко

5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут
  • 🐎 Катание на мулах
  • 🏞️ Пейзажи Атласских гор
  • 🍽️ Традиционная кухня
  • 🏰 Визит в дворец Kasbah Tamadot
  • 🤝 Общение с берберами
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Деревня берберов
  • Дворец Kasbah Tamadot

Описание экскурсии

Катание на мулах и знакомство с берберами

Вы посетите традиционную деревню берберов, коренного населения Марокко, познакомитесь с их традициями и обычаями, а также понаблюдаете за жизненным укладом. Вас ждут радушный прием, вкусный обед с прекрасным видом, традиционное чаепитие и, конечно, непринужденное общение и рассказы этого гостеприимного народа, которые я с радостью переведу для вас. Чтобы добраться до берберской деревни, вы совершите путешествие на мулах, которое запомнится экзотическим колоритом. Вокруг будут простираться Атласские горы, поля и древние таинственные поселения. Вы отдалитесь от привычной действительности и попадете в неизведанный мир, в котором я с удовольствием выступлю в качестве вашего друга и проводника.

Роскошь знаменитого дворца

Далее отправимся в прекрасный берберский дворец «Касба Тамадот», построенный в 1940 году. Он расположен всего в часе езды от Марракеша в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор. Сейчас во дворце находится один из самых дорогих марокканских отелей, принадлежащий эксцентричному английскому магнату, сэру Ричарду Брэнсону. Я расскажу, что означает название дворца, как команда Брэнсона обучала местных жителей из соседней маленькой деревни, чтобы обеспечить обслуживание гостей на высшем уровне, и как связан с историей отеля итальянский коллекционер и архитектор Лучано Темпо. Вы увидите традиционную марокканскую мебель и великолепные предметы антиквариата, которыми украшен дворец. А еще, по желанию, выпьете чай или бокал вина на террасе с потрясающим видом на окружающие горы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Катание на мулах, обед и чаепитие в берберской деревне включены в стоимость экскурсии
  • Напитки в отеле Kasbah Tamadot оплачиваются отдельно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Наталья)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ольга)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Арина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ирина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ирина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ирина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ирина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Ирина)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Anna)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Anna)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Anna)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Anna)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Julija)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Julija)Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов (Julija)
А
13 мая 2025
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Нас встретили прямо в аэропорту — всё было организовано чётко. Гид и водитель были очень вежливыми и доброжелательными, а поездка проходила в комфортабельной машине.

Поездка в
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горы порадовала живописными пейзажами. Особенно понравилось ребёнку — большую часть маршрута мы проехали на мулах. Спокойное, надёжное животное, с ним всё было безопасно и интересно.

Обед в деревне был особенно запоминающимся: очень вкусная, аутентичная еда и уютная атмосфера. Рассказ гида оказался интересным не только для взрослых, но и для детей — информация подавалась живо и увлекательно.

Спасибо за прекрасное приключение и отличную организацию!

Н
20 апр 2025
С огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!
С огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!
А
20 фев 2025
Очень интересная, отлично организованная экскурсия. Спасибо Иссаму!
Ольга
22 янв 2025
Ни одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и местные традиции! Побегать по горам - это удовольствие, но прокатиться на муле - это
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совсем другое впечатление! Не надо смотреть под ноги, а только на горы!
Иссам работает не просто по шаблону, расширяет программу, далеко выходя за стандартные. И любая интересующая точка или история может быть включена в тур.
Здорово, что этот гид работает по всей стране, и теперь с ним можно узнать интересные истории или стать их свидетелями и в других городах!

Ни одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и
А
26 фев 2024
Иссам оказался великолепным рассказчиком. Хорошие знания истории,великолепный русский язык, всё на позитиве.
Удобный автомобиль,аккуратный водитель,послушные мулы на прогулке и вкусная еда в гостях у берберской семьи.
Огромное спасибо за Путешествие!
Иссаму всех благ!
О
9 янв 2024
Интересное и необычное путешествие. Да, там везде можно пройти пешком, но мулы, конечно, лучше. Сначала немного страшновато, но потом привыкаешь. Прекрасные пейзажи и еда:)
Арина
21 ноя 2023
Огромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел как один миг! Браво!!!! Если доведется побывать в Марракеше еще раз - за экскурсией буду обращаться только к нему 👍🏼
Огромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел
М
23 янв 2023
Всё прошло супер. Исам отличный гид. День был активным, увлекательным и поучительным.
100% рекомендую
Ирина
12 янв 2023
Огромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и организованность, содержание экскурсий, комфорт и безопасность - все на высшем уровне! После нескольких дней,
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проведенных вместе (кроме Атласских гор мы также поехали в г. Эссуэйра), захотелось вернуться в Марокко и продолжить исследовать эту прекрасную страну.
Иссам ответил на миллион моих вопросов, помог с билетами для дальнейшего путешествия и с организацией кулинарного мастер-класса, в общем, кроме отличного гида вы также можете быть уверены, что у вас появится настоящий друг =)
Что касается самой экскурсии в горы - тут тоже все здорово, очень аутентично, невероятные пейзажи, особенно понравилось прокатиться на муле и, конечно, обед в семье.
Однозначно рекомендую Иссама и данную экскурсию!

Огромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и
Anna
8 янв 2023
Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди, с которыми Иссам сотрудничает. Поездка с очень красивыми видами, даже зимой, без напряжения от
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долгой езды на машине. Иссам очень деликатный человек, безусловно приятный собеседник, с шикарным знанием языка. Ощущение что после суеты Марркаеша мы сьездили не спеша в поездку с друзьями, надышались свежим воздухом. Мулы которые нас везли тоже были ухоженные и чистые - это отдельное приключение, упражнение на доверие к миру и гибкокопытным животным. Очень рекоммендуем.

Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди,Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди,Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди,Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди,
Н
13 дек 2022
Иссам, лучший гид из всех, кто когда-либо встречался мне в путешествиях! Внимательный, пунктуальный, вежливый! Организация на высшем уровне! Наше путешествие было невероятно комфортным, красивым и интересным! Иссам показал нам страну изнутри, помог прикоснуться к ее истории и традициям! Мы влюбились в эту страну! ❤️ Обязательно вернемся в эту сказку!
О
9 дек 2022
Спасибо Иссаму. Очень понравилась экскурсия. Иссам отличный рассказчик, мы влюбились в эту страну. Экскурсия была увлекательной и познавательной на хорошем русском языке. Узнали много нового, познакомились с местными людьми, кухней и традициями. Иссам доброжелательный и открытый человек, ответил на все наши 1000 и 1 вопрос:). Очень внимательный человек с невероятным чувством юмора. Непременно посоветуем гида друзьям.
Я
26 ноя 2022
Нам очень понравилась экскурсия! Мы обязательно вернёмся еще! Иссам прекрасный. Рассказчик, очень внимателен.
J
15 ноя 2022
Замечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали Исаама знакомым, а сами заказали у него следующую экскурсию!
Замечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовалиЗамечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовалиЗамечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали
О
13 ноя 2022
Спасибо Иссаму! Пунктуально, отлично организованно, оптимально по времени и содержанию. Благодаря Иссаму мы познакомились с культурой марокканцев и берберов. Также рекомендую трехчасовую по Марракешу чтобы глубже окунуться в жизнь Медины. Иссам отлично знает русский язык, любит и уважает свою стану и историю.

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