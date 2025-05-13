Путешествие на мулах добавит
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🐎 Катание на мулах
- 🏞️ Пейзажи Атласских гор
- 🍽️ Традиционная кухня
- 🏰 Визит в дворец Kasbah Tamadot
- 🤝 Общение с берберами
Что можно увидеть
- Деревня берберов
- Дворец Kasbah Tamadot
Описание экскурсии
Катание на мулах и знакомство с берберами
Вы посетите традиционную деревню берберов, коренного населения Марокко, познакомитесь с их традициями и обычаями, а также понаблюдаете за жизненным укладом. Вас ждут радушный прием, вкусный обед с прекрасным видом, традиционное чаепитие и, конечно, непринужденное общение и рассказы этого гостеприимного народа, которые я с радостью переведу для вас. Чтобы добраться до берберской деревни, вы совершите путешествие на мулах, которое запомнится экзотическим колоритом. Вокруг будут простираться Атласские горы, поля и древние таинственные поселения. Вы отдалитесь от привычной действительности и попадете в неизведанный мир, в котором я с удовольствием выступлю в качестве вашего друга и проводника.
Роскошь знаменитого дворца
Далее отправимся в прекрасный берберский дворец «Касба Тамадот», построенный в 1940 году. Он расположен всего в часе езды от Марракеша в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор. Сейчас во дворце находится один из самых дорогих марокканских отелей, принадлежащий эксцентричному английскому магнату, сэру Ричарду Брэнсону. Я расскажу, что означает название дворца, как команда Брэнсона обучала местных жителей из соседней маленькой деревни, чтобы обеспечить обслуживание гостей на высшем уровне, и как связан с историей отеля итальянский коллекционер и архитектор Лучано Темпо. Вы увидите традиционную марокканскую мебель и великолепные предметы антиквариата, которыми украшен дворец. А еще, по желанию, выпьете чай или бокал вина на террасе с потрясающим видом на окружающие горы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Катание на мулах, обед и чаепитие в берберской деревне включены в стоимость экскурсии
- Напитки в отеле Kasbah Tamadot оплачиваются отдельно
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Удобный автомобиль,аккуратный водитель,послушные мулы на прогулке и вкусная еда в гостях у берберской семьи.
Огромное спасибо за Путешествие!
Иссаму всех благ!
100% рекомендую