SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Вы фотографии 📸 Марокко с воздуха видели? Заснеженных Атласских гор ⛰️, фантастических пустынных ландшафтов, оазисов, берберских деревень, уэдов, пальмовых рощ? Так можете больше никогда и не смотреть эти фотографии. Выбросьте их и забудьте! Потому как теперь мы с вами сами будем летать на воздушном шаре и глазеть на эту красоту невозможную. Поехали?

Ранним утром мы заберем вас из вашего отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы пьете марокканский мятный чай, чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать, чтобы почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями.

Как минимум час мы проведем в воздухе, встречая восход 🌅 солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо что на высоте в один метр, что на высоте в тысячу метров. На какую высоту поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит и от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников!

После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у нас будет настоящий берберский завтрак. Впрочем, европейский завтрак тоже возможен. А заодно рассмотрим удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты, глинобитные колодцы, познанакомимся с козочками и примерим наряд туарегов.

Отдохнули? Тогда едем знакомиться с верблюдами. И, конечно, прокатимся на них по пальмовой роще. А уже после этого мы отвезем вас обратно в отель 🏨