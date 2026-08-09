SNURK проводит ещё 5 экскурсий

А вы видели фотографии Марокко с воздуха? Заснеженные Атласские горы, фантастические пустынные ландшафты, оазисы, берберские деревни и пальмовые рощи? Мы предлагаем вам не любоваться красивыми изображениями, а увидеть всю эту красоту вживую в ходе нашего воздушного мини-путешествия!
Описание экскурсииРанним утром мы заберем вас из вашего отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы пьете марокканский мятный чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать, чтобы почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями. Как минимум час мы проведем в воздухе, встречая восход солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо что на высоте в один метр, что на высоте в тысячу метров. На какую высоту поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит и от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников! После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у нас будет настоящий берберский завтрак. Впрочем, европейский завтрак тоже возможен. А заодно рассмотрим удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты, глинобитные колодцы, познакомимся с козочками и примерим наряд туарегов. Отдохнули? Тогда едем знакомиться с верблюдами. И, конечно, прокатимся на них по пальмовой роще. А уже после этого мы отвезем вас обратно в отель. Важная информация:
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- В случае плохой видимости или нелетной погоды полет переносится, если это возможно для вас, или отменяется. В случае отмены внесенная предоплата за полет возвращается в полном объеме;
- Язык общения в поездке — английский и французский. Если вам это некомфортно, мы можем предоставить переводчика. Стоимость переводчика — 156 евро. Опыт показывает, что эта опция является совершенно излишней.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Полет на воздушном шаре (1 час)
- Прогулка на верблюдах.
Что не входит в цену
- Переводчик (156 евро), при необходимости.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
- В случае плохой видимости или нелетной погоды полет переносится, если это возможно для вас, или отменяется. В случае отмены внесенная предоплата за полет возвращается в полном объеме
- Язык общения в поездке - английский и французский. Если вам это некомфортно, мы можем предоставить переводчика. Стоимость переводчика - 156 евро. Опыт показывает, что эта опция является совершенно излишней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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