SNURK проводит ещё 5 экскурсий

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Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре

SNURK
SNURK – Гид из Марракеша
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-25 человек

  • $240 за экскурсию

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Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
Вы фотографии 📸 Марокко с воздуха видели? Заснеженных Атласских гор ⛰️, фантастических пустынных ландшафтов, оазисов, берберских деревень, уэдов, пальмовых рощ? Так можете больше никогда и не смотреть эти фотографии. Выбросьте их и забудьте! Потому как теперь мы с вами сами будем летать на воздушном шаре и глазеть на эту красоту невозможную. Поехали?
Ранним утром мы заберем вас из вашего отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы пьете марокканский мятный чай, чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать, чтобы почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями.
Как минимум час мы проведем в воздухе, встречая восход 🌅 солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо что на высоте в один метр, что на высоте в тысячу метров. На какую высоту поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит и от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников!
После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у нас будет настоящий берберский завтрак. Впрочем, европейский завтрак тоже возможен. А заодно рассмотрим удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты, глинобитные колодцы, познанакомимся с козочками и примерим наряд туарегов.
Отдохнули? Тогда едем знакомиться с верблюдами. И, конечно, прокатимся на них по пальмовой роще. А уже после этого мы отвезем вас обратно в отель 🏨
Что входит
  • Трансфер
  • полет на воздушном шаре (1 час)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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