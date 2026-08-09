Бесконечный базар — шумный, яркий, праздничный, переполненный запахами и криками зазывал. Заклинатели змей, гадалки, «настоящие» колдуны, врачи-шарлатаны и уличные акробаты. Кажется, потри любую лампу из ближайшей лавки, и появится джинн,
Описание экскурсииМарракеш — не только экзотичная сказка. Город этот — удивительный симбиоз ожившего Средневековья и современных кварталов, которым позавидовали бы многие города Восточной Европы. Здесь в удивительный конгломерат сплавились культуры Древнего Рима и племен Сахары, католической Испании и Франции времен арт-нуво, арабской, берберской и центральноафриканской. Во время нашей прогулки поговорим и об этом. Мы побываем в одном из красивейших дворцов Магриба с садами и фонтанами, роскошными покоями, причудливо расписанными потолками и тончайшей резьбой и своими глазами увидим, как был устроен быт правителей Магриба и их приближенных. Поговорим о нынешнем, весьма неординарном, короле страны Мохаммеде VI, а также об арабском и берберском искусстве. И, конечно, не обойдемся без интриг и тайн, связанных с королевским двором Магриба. На переполненных базарах научимся торговаться так, как это делают местные жители, разберемся в качестве местных товаров, поглазеем на черепах и хамелеонов, понаблюдаем за работой ремесленников и возьмем у них мастер-класс, по желанию. И, конечно, перепробуем множество национальных блюд — суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастилу, сладости. А еще научимся повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги, и заваривать марокканский чай. В одном из нетуристических кварталов понаблюдаем за жизнью местных жителей, побываем в караван-сараях и медресе, в красильнях и потайных двориках риадов, в прекрасных садах с апельсиновыми и лимонными деревьями. На тихой уютной террасе выпьем марокканского мятного чая, и после небольшой передышки окунемся в настоящую сказку — на главной площади Медины. Танец-живота и роспись рук хной, шарлатаны всех мастей и заклинатели змей, дрессированные обезьянки и удивительные мальчишки-акробаты из религиозного ордена, сказочники и музыканты. Запахи и краски здесь сливаются и рассыпаются калейдоскопом. Мы расскажем вам множество удивительных вещей! Знаете ли вы, что милейший Харун ар-Рашид был преизрядным злодеем? А что кожа туарегов имеет голубой оттенок? Или, что в современном Марокко запрещены производство и продажа бурок — одежды, целиком закрывающей лицо и тело? А медицина страны занимает 17-е место в мире? Конечно, поговорим об истории, религии, марокканских обычаях и современной жизни, экономике и образовании, архитектуре и искусстве, и о том, почему так много европейцев в последние десятилетия переезжают жить в эту прекрасную страну. Важная информация:
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- Дополнительно можно включить в программу: руины королевского дворца 1500 года с подземельями, частный музей искусств и ремесел народов северо-западной Африки, сады Мажорель и Менара, медресе Али бен Юсуфа, музей Марракеша, музей мечети Муассин, концерт национальной музыки и танца, современные районы города, кофе-паузу в шикарном отеле, где регулярно останавливался Черчилль. Эти места не входят в маршрут, поэтому мы можем увеличить время экскурсии за дополнительную оплату услуг гида или заменить локации первоначального маршрута на наиболее интересные для вас.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Бахия
- Гробница Саадитов
- Аутентичные базары
- Улочки, куда никогда не заглядывает солнце
- Мастерские ремесленников - красильщиков, ткачей, резчиков по дереву, гончаров, кузнецов, валяльщиков из войлока и многих других
- Еврейский квартал и синагога
- Рынок специй, где продают «средства от всех болезней»
- Караван-сараи
- Мечети и медресе
- Площадь Джема эль-Фна
- Фонтан «Испей и восхитись!»
- Древние крепостные укрепления и ворота города
- Гнезда аистов
- Риады
- Парки и сады медины
- Галереи современного искусства
Что включено
- Услуги гида
- Посещение ремесленных мастерских (участие в мастер-классах)
- Памятные фотографии.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
- Дополнительно можно включить в программу: руины королевского дворца 1500 года с подземельями, частный музей искусств и ремесел народов северо-западной Африки, сады Мажорель и Менара, медресе Али бен Юсуфа, музей Марракеша, музей мечети Муассин, концерт национальной музыки и танца, современные районы города, кофе-паузу в шикарном отеле, где регулярно останавливался Черчилль. Эти места не входят в маршрут, поэтому мы можем увеличить время экскурсии за дополнительную оплату услуг гида или заменить локации первоначального маршрута на наиболее интересные для вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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