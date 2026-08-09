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а то и прекрасная пери.



Но стоит приоткрыть нужную дверь, как вакханалия цвета и звуков сменяется прохладой риада и тишиной, нарушаемой лишь журчанием воды в фонтане.



А потом снова — лабиринт узких средневековых переулков, в которых, потеряв надежду на спасение, можно блуждать часами. Дворцы, лачуги, лавки ремесленников, прямо на глазах создающих красоту.



Если вы в детстве зачитывались волшебными сказками Гауфа, то вам просто необходимо увидеть этот мир собственными глазами!