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Марракеш для своих. Тайны старого города

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8 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Марракеша
Марракеш для своих.

Тайны старого города
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Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города

Что вы увидите

  • Что мы увидим:
  • дворец Бахия
  • гробница Саадитов
  • аутентичные базары
  • улочки, куда никогда не заглядывает солнце
  • мастерские ремесленников — красильщиков, ткачей, резчиков по дереву, гончаров, кузнецов, валяльщиков из войлока и многих других
  • Еврейский квартал и синагогу
  • рынок специй, где продают «средства от всех болезней»
  • караван-сараи
  • мечети и медресе
  • площадь Джема эль-Фна
  • фонтан «Испей и восхитись!»
  • древние крепостные укрепления и ворота города
  • гнезда аистов
  • риады
  • парки и сады медины
  • галереи современного искусства
  • А также:
  • перепробуем множество национальных блюд и сладостей
  • попробуем свои силы в ремесленных мастерских
  • научимся торговаться по-мароккански
  • научимся повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги
  • при желании прокатимся на повозке, запряженной лошадьми
  • узнаем свою судьбу у гадалки или сфотографируемся с коброй
  • сделаем отличные фотографии
  • познакомимся с местными жителями
  • послушаем национальную музыку
Бесконечный базар — шумный, яркий, праздничный, переполненный запахами и криками зазывал. Здравствуйте, как ваши дела?, прекрасно, а ваши?, хорошего дня, и вам прекрасного дня, здравствуйте… Заклинатели змей, гадалки, «настоящие» колдуны, врачи-шарлатаны и уличные акробаты. Кажется, потри любую лампу из ближайшей лавки, и появится джинн, а то и прекрасная пери. Гипнотическая ритмичная музыка Черной Африки и несущие в себе тайный, доступный только посвященным, смысл украшения берберов. Но стоит приоткрыть нужную дверь, как вакханалия цвета и звуков сменяется прохладой риада и тишиной, нарушаемой лишь журчанием воды в фонтане. А потом снова — лабиринт узких средневековых переулков, в которых, потеряв надежду на спасение, можно блуждать часами. Дворцы, лачуги, лавки ремесленников — пекарей, красильщиков, ткачей, чеканщиков, кузнецов, каллиграфов — прямо на глазах создающих всю эту красоту. И если вы в детстве зачитывались волшебными сказками Гауфа, то просто необходимо увидеть этот мир собственными глазами. А мы поможем вам открыть многие из его тайн, старательно оберегаемых от глаз путешественников.
Но Марракеш — не только экзотичная сказка. Город 🏙️ этот — удивительный симбиоз ожившего Средневековья и современных кварталов, которым позавидовали бы многие города Восточной Европы. Марракеш — квинтэссенция истории 📖 арабского мира, перекресток Европы, арабской и Черной Африк. Здесь в удивительный конгломерат сплавились культуры Древнего Рима и племен Сахары, католической Испании и Франции времен арт-нуво, арабской, берберской и центральноафриканской. Во время нашей прогулки поговорим и об этом.
Мы побываем в одном из красивейших дворцов Магриба — с садами и фонтанами, роскошными покоями, причудливо расписанными потолками и тончайшей резьбой — и своими глазами увидим, как был устроен быт правителей Магриба и их приближенных. Поговорим о нынешнем, весьма неординарном, короле страны Мохаммеде VI, а также об арабском и берберском искусстве, о том, почему сформировалось оно именно в таком виде, и как его понимать. И, конечно, не обойдемся без интриг и тайн, связанных с королевским двором Магриба.
На переполненных красками, запахами пряностей, криками зазывал базарах научимся торговаться так, как это делают местные жители — весело 🥳, азартно и с обоюдным удовольствием. Разберемся в качестве местных товаров и в том, как отличить кустарную работу от настоящих произведений декоративно-прикладного искусства. Никому и никогда больше не удастся продать вам ожерелье туарегов под видом берберского😃. Поглазеем на черепах и хамелеонов. Понаблюдаем за работой ремесленников. Хотите испытать свои силы в ремеслах? И это возможно! И, конечно, мы перепробуем множество национальных блюд — суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастиллу, сладости. А еще научимся повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги, и заваривать марокканский чай.
В одном из нетуристических кварталов понаблюдаем за жизнью местных жителей. Узнаем, каково это — быть марокканцем сегодня. Побываем в караван-сараях и медресе, в красильнях и потайных двориках риадов, в прекрасных садах с апельсиновыми и лимонными деревьями и фонтанами и в галереях современного искусства.
На тихой уютной террасе выпьем правильного марокканского мятного чая. После небольшой передышки можно смело выныривать в настоящую сказку — главную площадь медины. Здесь — танец-живота и роспись рук хной, шарлатаны всех мастей и заклинатели змей, дрессированные обезьянки и удивительные мальчишки-акробаты из религиозного ордена, сказочники и музыканты Гнауа в шапках с кисточками, и человек-оркестр — звуки, водоносы в ярких костюмах с бубенчиками. Запахи, краски сливаются и рассыпаются калейдоскопом. Но за каждым из персонажей на площади стоит своя традиция, а иногда и трагическая история — куда там Шекспиру. Поговорим и об этом.
Мы расскажем вам множество удивительных вещей. Знаете ли вы, что милейший Харун ар-Рашид был преизрядным злодеем? А что кожа туарегов имеет голубой оттенок? Или, что в современном Марокко запрещены производство и продажа бурок — одежды, целиком закрывающей лицо и тело? А медицина страны занимает 17-е место в мире? И, конечно, всю прогулку 👣 мы будем говорить об истории и религии, марокканских обычаях и о современной жизни, экономике и образовании, об архитектуре и искусстве, и о том, почему так много европейцев в последние десятилетия переезжают жить в эту прекрасную страну.
Что входит
  • Входит в стоимость:
  • посещение ремесленных мастерских (участие в мастер-классах по ремеслу часто требует небольшого пожертвования:))
  • памятные фотографии
Что не входит
  • Дополнительно мы можем посетить:
  • руины королевского дворца 1500 года с подземельями
  • великолепный частный музей искусств и ремесел народов северо-западной Африки
  • сад Мажорель
  • сады Менара
  • медресе Али бен Юсуфа
  • музей Марракеша
  • музей мечети Муассин
  • концерт национальной музыки и танца
  • современные районы города
  • выпить кофе в шикарном отеле La Mamounia, где регулярно останавливался Черчилль
  • Эти места не входят в программу, поэтому мы можем увеличить время экскурсии за дополнительную оплату услуг гида или заменить локации первоначального маршрута на наиболее интересные для вас.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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