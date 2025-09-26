На Маврикии вас ждёт уникальная возможность познакомиться с историей и производством чая.Экскурсия начинается с посещения старинной усадьбы Дез Обино, где можно увидеть колониальное убранство и попробовать местный чай. Далее -

экскурсия на завод Bois Cherry, где раскрываются секреты производства. После этого обед в усадьбе St. Aubin, прогулка по саду и дегустация рома из сахарного тростника. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и ароматные воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться свежим воздухом и ясными днями. Ноябрь и декабрь также подходят, но стоит учитывать возможность кратковременных дождей. В остальное время года экскурсия всё равно будет интересной, но может быть более влажной и жаркой.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.