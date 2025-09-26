Мои заказы

Путешествие по чайным плантациям Маврикия с посещением колониальных усадеб и дегустацией ароматного чая ждёт вас
На Маврикии вас ждёт уникальная возможность познакомиться с историей и производством чая.

Экскурсия начинается с посещения старинной усадьбы Дез Обино, где можно увидеть колониальное убранство и попробовать местный чай. Далее -
экскурсия на завод Bois Cherry, где раскрываются секреты производства. После этого обед в усадьбе St. Aubin, прогулка по саду и дегустация рома из сахарного тростника. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и ароматные воспоминания

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная экскурсия по чайным плантациям
  • 🏛️ Посещение колониальных усадеб
  • 🍵 Дегустация изысканных сортов чая
  • 🥃 Пробуйте местный ром
  • 🌺 Прогулка по саду с антуриумами

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться свежим воздухом и ясными днями. Ноябрь и декабрь также подходят, но стоит учитывать возможность кратковременных дождей. В остальное время года экскурсия всё равно будет интересной, но может быть более влажной и жаркой.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Дез Обино
  • Bois Cherry
  • St. Aubin

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Первая остановка — старинная колониальная усадьба XIX века, ныне превращённая в музей, Дез Обино (Le Domaine Des Aubineaux). Это великолепное поместье, построенное в 1872 году владельцем чайных плантаций Bois Cherry, сохранило своё роскошное колониальное убранство и по сей день. После осмотра дома и прогулки по эвкалиптовому саду вас пригласят на чашечку местного чая в гостиной. На экскурсии по заводу Bois Cherry вы в подробностях узнаете всё о процессе приготовления чая и секретах его качества. Посетите чайные плантации и в открытом шале с великолепным видом на окружающий ландшафт продегустируете самые изысканные экспортные сорта маврикийского чая — ванильный, фруктовый, кокосовый….
  • Следующая остановка — обед в колониальной усадьбе St. Aubin, построенной из настоящих корабельных досок в 1819 году. После обеда — прогулка по саду, осмотр плантации, где растет ваниль и красные антуриумы. Запах ванили теперь навсегда будет ассоциироваться у вас с Маврикием! Не забудьте побывать в мастерской, где вам расскажут о процессе производства рома из сахарного тростника и на месте предложат продегустировать его лучшие сорта!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Дез Обино (Le Domaine Des Aubineaux)
  • Завод Bois Cherry
  • Чайные плантации
  • Колониальная усадьба St. Aubin
  • Плантации ванили и красных антуриумов
  • Мастерская производства рома
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Порт-Луи

