На Маврикии вас ждёт уникальная возможность познакомиться с историей и производством чая.
Экскурсия начинается с посещения старинной усадьбы Дез Обино, где можно увидеть колониальное убранство и попробовать местный чай. Далее -
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная экскурсия по чайным плантациям
- 🏛️ Посещение колониальных усадеб
- 🍵 Дегустация изысканных сортов чая
- 🥃 Пробуйте местный ром
- 🌺 Прогулка по саду с антуриумами
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться свежим воздухом и ясными днями. Ноябрь и декабрь также подходят, но стоит учитывать возможность кратковременных дождей. В остальное время года экскурсия всё равно будет интересной, но может быть более влажной и жаркой.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дез Обино
- Bois Cherry
- St. Aubin
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Первая остановка — старинная колониальная усадьба XIX века, ныне превращённая в музей, Дез Обино (Le Domaine Des Aubineaux). Это великолепное поместье, построенное в 1872 году владельцем чайных плантаций Bois Cherry, сохранило своё роскошное колониальное убранство и по сей день. После осмотра дома и прогулки по эвкалиптовому саду вас пригласят на чашечку местного чая в гостиной. На экскурсии по заводу Bois Cherry вы в подробностях узнаете всё о процессе приготовления чая и секретах его качества. Посетите чайные плантации и в открытом шале с великолепным видом на окружающий ландшафт продегустируете самые изысканные экспортные сорта маврикийского чая — ванильный, фруктовый, кокосовый….
- Следующая остановка — обед в колониальной усадьбе St. Aubin, построенной из настоящих корабельных досок в 1819 году. После обеда — прогулка по саду, осмотр плантации, где растет ваниль и красные антуриумы. Запах ванили теперь навсегда будет ассоциироваться у вас с Маврикием! Не забудьте побывать в мастерской, где вам расскажут о процессе производства рома из сахарного тростника и на месте предложат продегустировать его лучшие сорта!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Дез Обино (Le Domaine Des Aubineaux)
- Завод Bois Cherry
- Чайные плантации
- Колониальная усадьба St. Aubin
- Плантации ванили и красных антуриумов
- Мастерская производства рома
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
