Мы с вами отправимся на юг Маврикия. Я покажу место рождения острова и познакомлю с его историей. Отвезу в место силы — на плачущую скалу — и расскажу, в чём её особенность.
Чайная фабрика с дегустацией разных сортов чая и развлекательный парк «Цветная долина» — также в программе!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Первым делом заглянем в кратер вулкана. Поднимемся на высотную точку с впечатляющим панорамным видом — место рождения острова Маврикий
- Посетим на чайную фабрику. Вы посмотрите, как производится чай, а затем продегустируете его, уютно расположившись в чайном доме
- Достигнем самой южной точки Маврикия — мыса Гри Гри. И побываем в безумном по энергетике месте — на плачущей скале
- Заедем в «Цветную долину» (La Vallée des couleurs) — место для тех, кто любит активный досуг на природе. Здесь вас ждут развлечения на любой вкус: квадроциклы, зиплайн, непальские мосты и многое другое
По пути будем с вами много говорить о Маврикии — истории, антропологии, культуре, особенностях жизни. Также расскажу обо всех локациях на маршруте и с радостью отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. В салоне для вас всегда будет питьевая вода
- Отдельно оплачиваются входные билеты на чайную фабрику — €7–13, в парк аттракционов — от €12 и обед
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Анна, я открываю затерянный мир Маврикия с 2011 года. Вместе с путешественниками мы исследуем его историю, заглядываем в кратеры вулканов, забираемся в горные святилища и заряжаемся энергией сакральных мест. С радостью стану вашим проводником по острову!Задать вопрос
Входит в следующие категории Порт-Луи
