Гастрономические экскурсии Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Порт-Луи на русском языке, цены от €315, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€315€350 за всё до 4 чел.
Чайное великолепие
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие по чайному пути
Путешествие по чайным плантациям Маврикия с посещением колониальных усадеб и дегустацией ароматного чая ждёт вас
Начало: Ваш отель
«Следующая остановка — обед в колониальной усадьбе St»
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
«В стоимость включено: комфортабельный трансфер, вода в автомобиле, дегустация рома, съёмка с дрона (при хорошей погоде)»
25 сен в 09:00
27 сен в 09:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
  • Е
    Епишина
    5 февраля 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
    Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
  • Л
    Лариса
    30 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
    острове, его жителях, природе. Нас забирали прямо из отеля и, конечно, обратно привезли. Даша приехала даже немного раньше. что очень приятно. Все было душевно, позитивно, успели посмотреть всю программу.

  • Л
    Леонид
    12 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
    занять дату.
    Мария показала нам все знаковые места, рассказывала о быте маврикийцев, об индуизме и жизни на острове.
    Конечно, большую часть экскурсии занимает дорога из одного места в другое.
    Очень понравился парк с черепашками.

    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели занять дату
  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
    коллегу, но невзирая ни на что уровень экскурсии был топ. Мы опоздали на стыковочный рейс и день экскурсии - Дарья перенесла все заранее забронированные билеты, чтобы мы не потеряли в деньгах и впечатлениях. По запросу в маршрут и расписание экскурсии внесла существенные изменения, мы много успели) кроме экскурсии обращаемся к Дарье за другими советами по локальным развлечениям и особенностям - все идеально. Спасибо!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
  2. Чайное великолепие
  3. На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в сентябре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 315 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Порт-Луи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025