Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€315
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие по чайному пути
Путешествие по чайным плантациям Маврикия с посещением колониальных усадеб и дегустацией ароматного чая ждёт вас
Начало: Ваш отель
«Следующая остановка — обед в колониальной усадьбе St»
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
«В стоимость включено: комфортабельный трансфер, вода в автомобиле, дегустация рома, съёмка с дрона (при хорошей погоде)»
25 сен в 09:00
27 сен в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 июня 2025Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
- ГГалина3 мая 2025Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
- ЕЕпишина5 февраля 2025Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
- ЛЛариса30 января 2025Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
- ЛЛеонид12 января 2025Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
Рекомендую!
- ООльга11 января 2025Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
- ААнна4 ноября 2024Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
