Мои заказы

Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия

Персональный водитель, надёжность и забота о вашем комфорте с первой минуты
Будем рады помочь вам с комфортным и спокойным началом отдыха на Маврикии! Забронируйте трансфер — и вы оцените удобство и сэкономленное время с первой же минуты на острове.

Это будет не просто поездка, а готовое решение: встреча с именной табличкой, помощь с багажом и чёткая организация.
5
2 отзыва
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия© Эрик
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия© Эрик
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия© Эрик

Описание трансфер

Это не экскурсия, а персональный трансфер. С вами будет англоговорящий водитель, а мы обеспечим русскоязычную поддержку.

Что вас ожидает

  • Встреча в аэропорту: наш водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он заранее напишет вам в мессенджер, чтобы вы легко нашли друг друга
  • Контроль за рейсом: просто сообщите номер рейса при бронировании — мы сами будем отслеживать его статус. Даже при задержках водитель встретит вас вовремя
  • Помощь с багажом: водитель поможет донести и погрузить ваши вещи
  • Комфортная поездка: вы отправитесь в путь на чистом и удобном автомобиле Suzuki Ertiga или Suzuki XL6

Организационные детали

  • Если вам нужен трансфер после 21:00, доплата составит $10
  • Для групп до 12 человек организуем трансфер на микроавтобусе. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личной переписке
  • Вас встретит один из профессиональных водителей нашей команды
  • Помимо трансфера, мы также предлагаем:
    — доставку SIM-карты с интернетом прямо в аэропорт
    — помощь в обмене валюты
    — подбор и бронирование отелей и вилл
    — организацию экскурсий и поездок

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — ваша команда гидов в Порт-Луи
Провели экскурсии для 104 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
читать дальше

В нашей команде есть англоговорящие и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места на Бали и Сейшелах + возим на соседние острова. Всегда готовы оказать высокий сервис для наших гостей и подстроиться под ваши желания. Будем рады работать для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
22 ноя 2025
Спасибо большое за организованный трансфер, все было на высшем уровне!
Анастасия
Анастасия
23 окт 2025
Все прошло максимально комфортно, в течение всего времени были на связи, водитель довез очень хорошо!

Входит в следующие категории Порт-Луи

Похожие экскурсии из Порт-Луи

Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
1 дек в 09:30
2 дек в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Приключение на Маврикии: киты и релакс
На катере
4.5 часа
22 отзыва
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
2 дек в 05:00
3 дек в 05:00
€255 за человека
У нас ещё много экскурсий в Порт-Луи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порт-Луи