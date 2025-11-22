Будем рады помочь вам с комфортным и спокойным началом отдыха на Маврикии! Забронируйте трансфер — и вы оцените удобство и сэкономленное время с первой же минуты на острове.
Это будет не просто поездка, а готовое решение: встреча с именной табличкой, помощь с багажом и чёткая организация.
Описание трансфер
Это не экскурсия, а персональный трансфер. С вами будет англоговорящий водитель, а мы обеспечим русскоязычную поддержку.
Что вас ожидает
- Встреча в аэропорту: наш водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он заранее напишет вам в мессенджер, чтобы вы легко нашли друг друга
- Контроль за рейсом: просто сообщите номер рейса при бронировании — мы сами будем отслеживать его статус. Даже при задержках водитель встретит вас вовремя
- Помощь с багажом: водитель поможет донести и погрузить ваши вещи
- Комфортная поездка: вы отправитесь в путь на чистом и удобном автомобиле Suzuki Ertiga или Suzuki XL6
Организационные детали
- Если вам нужен трансфер после 21:00, доплата составит $10
- Для групп до 12 человек организуем трансфер на микроавтобусе. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личной переписке
- Вас встретит один из профессиональных водителей нашей команды
- Помимо трансфера, мы также предлагаем:
— доставку SIM-карты с интернетом прямо в аэропорт
— помощь в обмене валюты
— подбор и бронирование отелей и вилл
— организацию экскурсий и поездок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Порт-Луи
Провели экскурсии для 104 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 ноя 2025
Спасибо большое за организованный трансфер, все было на высшем уровне!
Анастасия
23 окт 2025
Все прошло максимально комфортно, в течение всего времени были на связи, водитель довез очень хорошо!
