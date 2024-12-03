Снежана

Это было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавали с китами - считайте, что не были) я в восторге. Впечатления на всю жизнь. Цена адекватная, так как в отеле задрали в два раза дороже. Лучше плавать в гидрокостюме, иначе может быть прохладно, но это мне так показалось. Много кто был в купальнике просто