Оказаться в открытом океане в окружении стаи китов - опыт, который не передать словами. Предлагается пережить его вместе с профессиональными гидами и инструкторами. На Маврикии водятся кашалоты, плавание с которыми
5 причин купить эту прогулку
- 🐋 Плавание с китами
- 📸 Профессиональная видеосъёмка
- 🌊 Безопасное и комфортное путешествие
- 🛥️ Бесшумная лодка
- 🍽️ Обед на острове
Что можно увидеть
- Кашалоты
- Горбатые киты
- Варуна
Описание водной прогулки
- Наша океаническая лодка совершенно бесшумна для китов, поэтому не нарушит их спокойное плавание и отдых.
- Желающие могут поплавать с этими прекрасными животными в сопровождении опытного инструктора и получить на память подводную профессиональную видеосъёмку.
- Пока вы будете добираться до места, где водятся киты, англоговорящий гид расскажет о кашалотах, горбачах и других китообразных — их жизни, питании, любви или нелюбви к людям, а также о правилах безопасности на экскурсии как для путешественников, так и для китов.
- Вы узнаете, к примеру, что в водах Маврикия круглый год можно увидеть мам-китов и их детёнышей, а вот папы-киты находятся тут недолго. У Маврикия мало глубинных кальмаров. Чтобы не отнимать корм у семейства, самцы отправляются ближе к Антарктике.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка, услуги профессионального гида и лицензированного инструктора.
- В стоимость экскурсии со скидкой входит англоговорящий инструктор на борту катера. Возможно путешествие с русскоговорящим гидом. Договариваться нужно заблаговременно.
- Поездка на катере до места наблюдения и купания займёт 1 час в одну сторону, плавание с китами — около 2 часов.
- При необходимости организуем трансфер до Тамарина за дополнительную плату — €50 за авто в одну сторону.
- По вашему желанию инструктор-фотограф может провести профессиональную фото- и видеосъёмку — €200 за вашу компанию. Если вы путешествуете в одиночку — €200 за чел.
- При заказе индивидуальной экскурсии, возможен обед на острове: лобстеры, морские ежи, чесночный хлеб, бананы фламбе на гриле, курица-гриль, рыба-гриль — €80 за чел.
- Рекомендуемый возраст для купания в океане — от 21 года. Дети любого возраста могут принять участие в прогулке без купания.
- Прогулка может перенестись на следующий день, если в назначенный день будет волнение в океане.
- Возможно индивидуальное бронирование океанической яхты до 6 человек. Предусмотрены скидки на детей.
в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$290
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе в заливе Тамарин
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Порт-Луи
Провели экскурсии для 4342 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых детям будет очень интересно! Мои экскурсии как по старинному Кёнигсбергу, так и по экзотическомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
3 дек 2024
Всё прошло хорошо.
Лучший гид, лучший капитан!
Нашли китов за 30 мин. Никто нас не гнал, посмотрели еще дельфинов.
Спасибо за организацию!!!
Лучший гид, лучший капитан!
Нашли китов за 30 мин. Никто нас не гнал, посмотрели еще дельфинов.
Спасибо за организацию!!!
Ирина
Ответ организатора:
Молодцы! Так держать! Только смелым покоряются моря и океаны!
Снежана
14 окт 2024
Это было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавали с китами - считайте, что не были) я в восторге. Впечатления на всю жизнь. Цена адекватная, так как в отеле задрали в два раза дороже. Лучше плавать в гидрокостюме, иначе может быть прохладно, но это мне так показалось. Много кто был в купальнике просто
Похожие экскурсии из Порт-Луи
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
20 дек в 16:00
21 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$1400 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
$450 за всё до 5 чел.