Индивидуальная
8 часов
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$425 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Порт-Луи и Северный Маврикий
Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 мая 2024Мы рады, что заказали это путешествие! Увидели Маврикий с разных сторон. Смогли подстроить под себя маршрут по удобству. Дарья так
- ИИрина19 мая 2024Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹
- ВВераника17 мая 2024Уже прошло время после нашего путешествия, но положительные эмоции и яркие впечатления нисколько не угасли. Даша была прекрасна - и
- ООксана8 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- РРоман23 апреля 2024Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
- IIgor26 марта 2024С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
- ААнастасия5 марта 2024Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится! Очень рекомендуем к посещению!
- ААнастасия29 февраля 2024Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
- ДДина6 января 2024Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июне 2024
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