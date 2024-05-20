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по форме и содержанию экскурсии, и по тому, как она подстраивалась под наши нужды. Мы увидели остров глазами практически местного жителя. И еще Даша отвечала на все наши бытовые вопросы, которые появляются у путешественников. И помогала сориентироваться по погоде и другим моментам даже на этапе нашей подготовки к путешествию, до вылета на Макрикий.