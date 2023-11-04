Порт-Луи и Северный Маврикий

Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Маврикий можно исследовать бесконечно: это многогранный и невероятный красивый остров. Я приготовила для вас насыщенный маршрут по его северной части.

Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и продегустируете ромовые ликёры. А в столице Порт-Луи пройдёте по набережной и насладитесь видами города с цитадели.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Оцените старинные интерьеры колониального дома 19 века и узнаете о семье Леклезье
  • Прогуляетесь до живописного водопада
  • Полюбуетесь редкими растениями в ботаническом саду
  • Посетите сахарный музей, где продегустируете разные виды сахара, ром и ромовые ликёры
  • Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова

И многое другое!

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. За рулём будет опытный водитель, чтобы я смогла посвятить вам всё внимание.
  • Входные билеты не включены в стоимость: колониальный дом — 7$, ботанический сад — 12$, сахарный музей с дегустацией — 18$
  • На обед мы остановимся в любом месте по вашему выбору. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Я готова скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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