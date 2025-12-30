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Порт-Луи и Северный Маврикий

Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Маврикий можно исследовать бесконечно: это многогранный и невероятно красивый остров. Я приготовила для вас насыщенный маршрут по его северной части.

Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и
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продегустируете ромовые ликёры. А в столице Порт-Луи пройдёте по набережной и насладитесь видами города с цитадели. Входные билеты оплачиваются отдельно, транспорт включён в стоимость. На обед остановимся в любом месте по вашему выбору. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Колониальный дом 19 века
  • 🌿 Ботанический сад с редкими растениями
  • 🍹 Дегустация ромовых ликёров
  • 🌊 Прогулка по набережной Порт-Луи
  • 🏰 Виды с цитадели

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Порт-Луи и Северного Маврикия - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий
Порт-Луи и Северный Маврикий

Что можно увидеть

  • Колониальный дом 19 века
  • Ботанический сад
  • Сахарный музей
  • Цитадель Порт-Луи

Описание экскурсии

За 1 день вы:

  • Оцените старинные интерьеры колониального дома 19 века и узнаете о семье Леклезье
  • Прогуляетесь до живописного водопада
  • Полюбуетесь редкими растениями в ботаническом саду
  • Посетите сахарный музей, где продегустируете разные виды сахара, ром и ромовые ликёры
  • Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова

И многое другое!

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. За рулём будет опытный водитель, чтобы я смогла посвятить вам всё внимание.
  • Входные билеты не включены в стоимость: колониальный дом — €7, ботанический сад — €12, сахарный музей с дегустацией — €18
  • На обед мы остановимся в любом месте по вашему выбору. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Я готова скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Меня зовут Анна, я открываю затерянный мир Маврикия с 2011 года. Вместе с путешественниками мы исследуем его историю, заглядываем в кратеры вулканов, забираемся в горные святилища и заряжаемся энергией сакральных мест. С радостью стану вашим проводником по острову!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Е
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее! Увекательно, информативно! Удивило глубокое знание истории и культуры безо всякого занудства. Гибкость маршрута, выбор места для обеда выше всяких похвал. Вы великолепный гид и прекрасный собеседник, спасибо, что поделились с нами своей любовью к прекрасному Маврикию!
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее!
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее!
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее!
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее!
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С
Потрясающая экскурсия с потрясающей Анной! Нас было 10 человек, очень разношерстная и искушенная компания, но Анна великолепно справилась, сумела захватить наше внимание, нам было безумно интересно и увлекательно. Несмотря на
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насыщенную программу, Анна смогла сохранить легкость и гибкость на протяжении всего дня. Очень продуманный тайминг и маршрут, чуткость, умение слышать запрос клиента. Анна очень приятный в общении человек, бесконечно эрудированный и большой профессионал! Спасибо большое за этот чудесный день проведенный вместе!

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Мария
В восторге! Анна провела с нами почти целый день. Быстро и спокойно реагировала на наши изменения как на этапе предварительной подготовки, так и в процессе поездки. Детям трех и 9
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лет очень понравилось всё, Анна их очаровала. Взрослым было интересно, содержательно, рассказ под разными углами, ответы на любые вопросы. Машина хорошая, водитель местный, внимание Анны всё время было сосредоточено на нас, даже во время дороги. Спасибо большое за такое первое знакомство с островом!

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К
Анна прекрасный экскурсовод, были у нее на двух экскурсиях, посмотрели большую часть острова.
Если приедем еще, экскурсии возьмем у Анны.
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S
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла
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наши желания и скорректировала маршрут и показала нам все основные туристические места и наша экскурсия получилась очень информативной и увлекательной. Также хочется отметить высокий профессионализм гида, глубокое знание материала и искренняя любовь к Маврикию.
После такой экскурсии остаются не только знания, но и приятные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно прочувствовать атмосферу данного острова, экскурсию с Анной.

Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
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Igor
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о стране, людях, исторических фактах, культурных и национальных традициях. Вся информация
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подавалась очень корректно и легко. Было интересно, весело, приятно. Много ярких впечатлений останется с нами надолго. Благодарим за чудесный день! Желаем любознательных и позитивных гостей!
Однозначно рекомендуем!
Особо хочется отметить вкусный обед и дегустацию #2.
А также, отметим небольшую деталь: отнеслись с пониманием и привезли забытую вещь,тут же развернув машину. Отдельная благодарность водителю.

С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась+2
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
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