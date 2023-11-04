Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом
Маврикий можно исследовать бесконечно: это многогранный и невероятный красивый остров. Я приготовила для вас насыщенный маршрут по его северной части.
Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и продегустируете ромовые ликёры. А в столице Порт-Луи пройдёте по набережной и насладитесь видами города с цитадели.
Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и продегустируете ромовые ликёры. А в столице Порт-Луи пройдёте по набережной и насладитесь видами города с цитадели.
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Оцените старинные интерьеры колониального дома 19 века и узнаете о семье Леклезье
- Прогуляетесь до живописного водопада
- Полюбуетесь редкими растениями в ботаническом саду
- Посетите сахарный музей, где продегустируете разные виды сахара, ром и ромовые ликёры
- Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова
И многое другое!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. За рулём будет опытный водитель, чтобы я смогла посвятить вам всё внимание.
- Входные билеты не включены в стоимость: колониальный дом — 7$, ботанический сад — 12$, сахарный музей с дегустацией — 18$
- На обед мы остановимся в любом месте по вашему выбору. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Я готова скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Меня зовут Анна, я открываю затерянный мир Маврикия с 2011 года. Вместе с путешественниками мы исследуем его историю, заглядываем в кратеры вулканов, забираемся в горные святилища, дегустируем крокодилов и заряжаемся энергией сакральных мест. С радостью стану вашим проводником по острову!
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