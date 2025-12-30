Маврикий можно исследовать бесконечно: это многогранный и невероятно красивый остров. Я приготовила для вас насыщенный маршрут по его северной части.Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и

продегустируете ромовые ликёры. А в столице Порт-Луи пройдёте по набережной и насладитесь видами города с цитадели. Входные билеты оплачиваются отдельно, транспорт включён в стоимость. На обед остановимся в любом месте по вашему выбору. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Порт-Луи и Северного Маврикия - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.