Маврикий можно исследовать бесконечно: это многогранный и невероятно красивый остров. Я приготовила для вас насыщенный маршрут по его северной части.
Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и
Вы посетите колониальный дом 19 века, погуляете по ботаническому саду и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Колониальный дом 19 века
- 🌿 Ботанический сад с редкими растениями
- 🍹 Дегустация ромовых ликёров
- 🌊 Прогулка по набережной Порт-Луи
- 🏰 Виды с цитадели
Лучшее время для посещения
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авг
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ноя
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Лучшие месяцы для посещения Порт-Луи и Северного Маврикия - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колониальный дом 19 века
- Ботанический сад
- Сахарный музей
- Цитадель Порт-Луи
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Оцените старинные интерьеры колониального дома 19 века и узнаете о семье Леклезье
- Прогуляетесь до живописного водопада
- Полюбуетесь редкими растениями в ботаническом саду
- Посетите сахарный музей, где продегустируете разные виды сахара, ром и ромовые ликёры
- Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова
И многое другое!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. За рулём будет опытный водитель, чтобы я смогла посвятить вам всё внимание.
- Входные билеты не включены в стоимость: колониальный дом — €7, ботанический сад — €12, сахарный музей с дегустацией — €18
- На обед мы остановимся в любом месте по вашему выбору. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Я готова скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Меня зовут Анна, я открываю затерянный мир Маврикия с 2011 года. Вместе с путешественниками мы исследуем его историю, заглядываем в кратеры вулканов, забираемся в горные святилища и заряжаемся энергией сакральных мест. С радостью стану вашим проводником по острову!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Анна, спасибо за прекрасно проведенный день! Первое впечатление об острове, которое мы получили благодаря вам, потрясающее! Увекательно, информативно! Удивило глубокое знание истории и культуры безо всякого занудства. Гибкость маршрута, выбор места для обеда выше всяких похвал. Вы великолепный гид и прекрасный собеседник, спасибо, что поделились с нами своей любовью к прекрасному Маврикию!
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С
Потрясающая экскурсия с потрясающей Анной! Нас было 10 человек, очень разношерстная и искушенная компания, но Анна великолепно справилась, сумела захватить наше внимание, нам было безумно интересно и увлекательно. Несмотря на
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В восторге! Анна провела с нами почти целый день. Быстро и спокойно реагировала на наши изменения как на этапе предварительной подготовки, так и в процессе поездки. Детям трех и 9
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К
Анна прекрасный экскурсовод, были у нее на двух экскурсиях, посмотрели большую часть острова.
Если приедем еще, экскурсии возьмем у Анны.
Если приедем еще, экскурсии возьмем у Анны.
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S
Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла
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С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о стране, людях, исторических фактах, культурных и национальных традициях. Вся информация
+2
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