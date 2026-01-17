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Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом

Край света, цветные земли, черепахи, лемуры, святые храмы и кадры, которые останутся с вами навсегда
Вашим проводником по острову станет лицензированный гид-видеограф, старожил Маврикия и знаток всех его уголков.

Вы не просто изучите местность и насладитесь видами, но и получите кадры с трёх камер и дрона — со скалами и океаном, водопадами и вами в главной роли.

А ещё получите благословение брамина, раскроете секрет Семицветной долины и познакомитесь с культурой Маврикия, её европейскими и азиатскими мотивами.
5
18 отзывов
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом

Описание экскурсии

Семицветные земли Шамарель и бесподобная природа Маврикия

Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны. Увидите самую высокую вершину острова — Ривьер-Нуар. Я расскажу об уникальной флоре и фауне парка — исчезающих и редких животных, а также эндемичных и традиционных растениях тропиков. Здесь же впечатлитесь потрясающими водопадами, затерянными в джунглях, и узнаете тайну удивительных семицветных песков Шамарель.

Парк черепах, лемуров и крокодилов

В парке Ля Ваниль можно прогуляться среди гигантских черепах, покормить их и сделать фото, понаблюдать за крокодилами в специальных зонах, заглянуть к лемурам, и исследовать инсектарий с редкими насекомыми и бабочками со всего света. Это уютный, компактный парк без суеты и толп, где всё рядом, удобно гулять и интересно и взрослым, и детям, а прогулка занимает комфортное время и легко вписывается в обзорный маршрут по югу острова.

Священное индуистское озеро

Мы посетим священный храмовый комплекс Гран-Бассен, расположенный в кратере потухшего вулкана. Это место паломничества местных хинду, где вы сможете получить благословение от жреца и полюбоваться красивыми и огромными статуями богов Шивы и Дурги.

Маврикий на вкус

Любителям скал я покажу наш край света — мыс Гри-Гри и настоящую лаву. Это одно из самых красивых мест на острове. Застывшая мощь природы, бушующий океан и зелёный лес — как в сказке! А затем заедем на обед в проверенное заведение, где подают местные деликатесы из морепродуктов и местных овощей и фруктов на банановых листах. Видели красные ананасы? Я покажу это чудо! Пили сок из сахарного тростника и местный ром? Со мной попробуете!

Маврикий — с интересом и любовью

Экскурсия со мной — это душевное общение без заученных текстов, полная легальность и защищённость, забота о гостях в любых мелочах, высокий сервис и страховка, возможность узнать Маврикий через человека, живущего с местными жителями и влюблённого в этот прекрасный остров! Вы раскроете, как сформировалась его самобытная культура, чем живут местные и какие традиции соблюдают. А мои навыки в ведения блога, фотографии и видеосъемке, пилотировании дрона, ох как пригодятся вам для красивых фото и клипов, которые я профессионально смонтирую для вас.

До встречи в раю!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в национальные парки и обед
  • Предоставляю воду для всех участников
  • Позаботьтесь об удобной обуви, солнцезащитных средствах, головном уборе и средствах от комаров
  • Интересуют и другие места? Обговорим маршрут индивидуально
  • Есть необходимая лицензия и страховка
  • За рулём автомобиля будет опытный водитель

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 135 туристов
Влюбившись сначала в маврикийца, я открыла для себя весь мир острова Маврикий и теперь делюсь этой любовью с вами! Я — профессиональный лицензированный гид и видеограф, директор местного туроператора, победитель в
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номинации «Премиум-туризм 2024» (премия «Человек года Royal Birds 2024»), веду крупнейший русскоязычный блог о жизни на этом райском острове. Снимаю своих гостей на 4 камеры: дрон, Insta360, GoPro, iPhone. Глубокое знание культуры, кухни, традиций и туристических особенностей позволяет мне создавать эксклюзивные экскурсии с душой. Комфортабельные и премиальные экскурсии с личным водителем на авто разных типов, прогулки со львами и захватывающие полёты на гидропланах и вертолётах. Хотите встречу с китами и дельфинами или уникальную подводную фотосессию? Всё это возможно со мной. Моя цель — сделать ваш отдых на Маврикии незабываемым и особенным. Добро пожаловать в ваш личный рай!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Алексеева
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и ее жителям. Хочется слушать бесконечно. Экскурсия на одном дыхании. В дополнение к истории, животным,
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шикарным видам был вкуснейший обед и потрясающие фото и видео. Мы в восторге!!!! Дети безостановочно обсуждают сегодняшний день. Очень много полезной и интересной информации получили.

Благодарим Елену и ее команду за этот день. За внимание к мелочам и прекрасное настроение.

Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
Это было великолепное путешествие. Елена очень интересно рассказывает. С огромной любовью и уважением к острову и
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Н
Огромная благодарность Елена за отлично организованные экскурсии!

Очень приятный, живой и интересный человек!
Огромная благодарность Елена за отлично организованные экскурсии!
Огромная благодарность Елена за отлично организованные экскурсии!
Огромная благодарность Елена за отлично организованные экскурсии!
Огромная благодарность Елена за отлично организованные экскурсии!
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Сергей
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии по острову — как будто Маврикий решил показать нам всё самое прекрасное сразу!
Водопады, гигантские
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черепахи, Семицветные пески Шамарель, самая южная точка острова с захватывающими видами на океан 🌊… И всё это сопровождалось вкуснейшими угощениями и Вашими рассказами, которые открывали историю острова с совершенно другой, живой стороны — не как у всех.

А потом — настоящая магия: Вы нашли для нас частную яхту для прогулки с китами и дельфинами 🐋🐬 и организовали полет на вертолёте над подводным водопадом — момент, который невозможно забыть. 🚁💫 Каждая деталь была продумана с такой любовью и вниманием, что всё прошло идеально — легко, душевно и по-настоящему красиво.

Вы создаёте не просто путешествия — Вы создаёте впечатления, которые остаются в сердце.
Благодарим Вас за профессионализм, теплоту и то особенное чувство, когда рядом человек, который действительно любит своё дело.

С признательностью и самыми тёплыми пожеланиями, Сергей и Наталья 💖

Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии+2
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺 Целый день обзорной экскурсии
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Ю
🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»

Вчера была на экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день» с гидом Еленой — и действительно влюбилась в этот остров! 💙
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Елена — замечательный гид: очень позитивная, обаятельная, с отличным чувством юмора и огромным запасом интересных историй и фактов о Маврикии. Экскурсия прошла на одном дыхании, было и познавательно, и весело.

Отдельное спасибо за атмосферу и внимание к деталям: Елена сделала с фото и видео (получились просто шикарные кадры 📸), поделилась множеством полезных лайфхаков и даже подарила памятный сувенир об острове — невероятно приятно!

✨ Рекомендую Елену всем, кто хочет провести день с пользой и удовольствием, увидеть лучшие места Маврикия и почувствовать его душу!

🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
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И
Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце останется навсегда!!! Сказать, что мы счастливы, ничего не сказать!!! Мы второй раз на этом чудесном острове. И только сейчас узнали о нем столько всего интересного!!! Фото, видео, это вообще восторг! Девочки меня поймут🤣 мой муж не умеет фотографировать вообще!!!
Рекомендуем на все 100%!!!!
Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце
Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце
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Наталья
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после экскурсии с Еленой.

Отмечу не только грамотно организованный маршрут, пунктуальность Елены,
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комфортный транспорт, но еще огромное личное обаяние Ленино, готовность поделиться личной историей жизни на Маврикии — все это было невероятно интересно!

Спасибо Елене за этот проведенный вместе супер насыщенный день. Совершенно не устали, не было ощущения перегруза информацией. Все прошло настолько органично, гладко и идеально организованно⭐️

Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла+1
Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
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Входит в следующие категории Порт-Луи

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