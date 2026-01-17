Вашим проводником по острову станет лицензированный гид-видеограф, старожил Маврикия и знаток всех его уголков. Вы не просто изучите местность и насладитесь видами, но и получите кадры с трёх камер и дрона — со скалами и океаном, водопадами и вами в главной роли. А ещё получите благословение брамина, раскроете секрет Семицветной долины и познакомитесь с культурой Маврикия, её европейскими и азиатскими мотивами.

Описание экскурсии

Семицветные земли Шамарель и бесподобная природа Маврикия

Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны. Увидите самую высокую вершину острова — Ривьер-Нуар. Я расскажу об уникальной флоре и фауне парка — исчезающих и редких животных, а также эндемичных и традиционных растениях тропиков. Здесь же впечатлитесь потрясающими водопадами, затерянными в джунглях, и узнаете тайну удивительных семицветных песков Шамарель.

Парк черепах, лемуров и крокодилов

В парке Ля Ваниль можно прогуляться среди гигантских черепах, покормить их и сделать фото, понаблюдать за крокодилами в специальных зонах, заглянуть к лемурам, и исследовать инсектарий с редкими насекомыми и бабочками со всего света. Это уютный, компактный парк без суеты и толп, где всё рядом, удобно гулять и интересно и взрослым, и детям, а прогулка занимает комфортное время и легко вписывается в обзорный маршрут по югу острова.

Священное индуистское озеро

Мы посетим священный храмовый комплекс Гран-Бассен, расположенный в кратере потухшего вулкана. Это место паломничества местных хинду, где вы сможете получить благословение от жреца и полюбоваться красивыми и огромными статуями богов Шивы и Дурги.

Маврикий на вкус

Любителям скал я покажу наш край света — мыс Гри-Гри и настоящую лаву. Это одно из самых красивых мест на острове. Застывшая мощь природы, бушующий океан и зелёный лес — как в сказке! А затем заедем на обед в проверенное заведение, где подают местные деликатесы из морепродуктов и местных овощей и фруктов на банановых листах. Видели красные ананасы? Я покажу это чудо! Пили сок из сахарного тростника и местный ром? Со мной попробуете!

Маврикий — с интересом и любовью

Экскурсия со мной — это душевное общение без заученных текстов, полная легальность и защищённость, забота о гостях в любых мелочах, высокий сервис и страховка, возможность узнать Маврикий через человека, живущего с местными жителями и влюблённого в этот прекрасный остров! Вы раскроете, как сформировалась его самобытная культура, чем живут местные и какие традиции соблюдают. А мои навыки в ведения блога, фотографии и видеосъемке, пилотировании дрона, ох как пригодятся вам для красивых фото и клипов, которые я профессионально смонтирую для вас.

До встречи в раю!

Организационные детали