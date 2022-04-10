Влюбиться в Маврикий за один день

Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация

Индивидуальная
Тропические орхидеи, тамбалакоке, ожереловый попугай… Вы откроете мир диковинных растений, исчезающих видов животных и лучших водопадов острова.

Получите благословение брамина у сакрального озера.

Раскроете секрет Семицветной долины.

И конечно, познакомитесь с культурой Маврикия, объединившей в себе европейские и азиатские мотивы.
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
Влюбиться в Маврикий за один день
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Что вас ожидает

«Ущелье Черной реки» и бесподобная природа Маврикия

Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны. Увидите самую высокую вершину острова — Ривьер-Нуар. Я расскажу об уникальной флоре и фауне парка — исчезающих и редких животных, а также эндемичных и традиционных растениях тропиков. Здесь же впечатлитесь потрясающими водопадами, затерянными в джунглях, и узнаете тайну удивительных семицветных песков Шамарель.

Священное индуистское озеро

В Блэк-Ривер-Горжес посетим особо почитаемый водоем Гран-Бассен, расположенный в кратере потухшего вулкана. Это место паломничества местных хинду, где вы сможете получить благословение от брамина и полюбоваться красивыми статуями богов Шивы и Ануаманга.

Маврикий на вкус

Видели красные ананасы? Я покажу это чудо! А пробовали сок из сахарного тростника и кокос в ванили и шоколаде? Со мной попробуете! Кроме того, любителям чая я предложу съездить на чайную фабрику и плантацию Буа Шери. В этом невероятно красивом и уютном месте, сидя на террасе у озера, вы продегустируете несколько сортов вкусного чая, а при желании — местный ром и ликер. Понаблюдаете за забавными маврикийскими обезьянками. И конечно, я буду рада вас отвезти на обед в проверенное заведение, где готовят блюда индийской кухни из продуктов, выращенных самими хозяевами.

Маврикий — с интересом и любовью

Экскурсия со мной — это душевное общение без заученных текстов, забота о гостях в любых мелочах, возможность узнать Маврикий через человека, живущего с местными жителями и влюблённого в этот прекрасный остров! Вы раскроете, как сформировалась его самобытная культура, чем живут местные и какие традиции соблюдают. А мои навыки в ведения блога, фотографии и видеосъемке ох как пригодятся вам для красивых фоточек и клипов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в национальные парки, не включенные в базовую программу, и обед
  • Позаботьтесь об удобной обуви, солнцезащитных средствах, головном уборе и средствах от комаров

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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