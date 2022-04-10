Что вас ожидает

«Ущелье Черной реки» и бесподобная природа Маврикия

Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны. Увидите самую высокую вершину острова — Ривьер-Нуар. Я расскажу об уникальной флоре и фауне парка — исчезающих и редких животных, а также эндемичных и традиционных растениях тропиков. Здесь же впечатлитесь потрясающими водопадами, затерянными в джунглях, и узнаете тайну удивительных семицветных песков Шамарель.

Священное индуистское озеро

В Блэк-Ривер-Горжес посетим особо почитаемый водоем Гран-Бассен, расположенный в кратере потухшего вулкана. Это место паломничества местных хинду, где вы сможете получить благословение от брамина и полюбоваться красивыми статуями богов Шивы и Ануаманга.

Маврикий на вкус

Видели красные ананасы? Я покажу это чудо! А пробовали сок из сахарного тростника и кокос в ванили и шоколаде? Со мной попробуете! Кроме того, любителям чая я предложу съездить на чайную фабрику и плантацию Буа Шери. В этом невероятно красивом и уютном месте, сидя на террасе у озера, вы продегустируете несколько сортов вкусного чая, а при желании — местный ром и ликер. Понаблюдаете за забавными маврикийскими обезьянками. И конечно, я буду рада вас отвезти на обед в проверенное заведение, где готовят блюда индийской кухни из продуктов, выращенных самими хозяевами.

Маврикий — с интересом и любовью

Экскурсия со мной — это душевное общение без заученных текстов, забота о гостях в любых мелочах, возможность узнать Маврикий через человека, живущего с местными жителями и влюблённого в этот прекрасный остров! Вы раскроете, как сформировалась его самобытная культура, чем живут местные и какие традиции соблюдают. А мои навыки в ведения блога, фотографии и видеосъемке ох как пригодятся вам для красивых фоточек и клипов.

Организационные детали