Экскурсии выходного дня в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Порт-Луи на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
20 июля в 09:00
23 июля в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
На машине
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
19 июля в 10:00
20 июля в 10:00
$450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
  • E
    Ekaterina
    27 июня 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Спасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличный рассказчик и опытный водитель. Посетили много красивых мест! Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым 👍
    Спасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличныйСпасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличныйСпасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличныйСпасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличныйСпасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличный
  • И
    Инна
    26 июня 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Прекрасная получилась поездка по югу острова. Маршрут был составлен так, чтобы получить максимальные положительные эмоции от окружающих видов. Также было учтено, что в поездке был ребенок.
    Прекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу островаПрекрасная получилась поездка по югу острова
  • И
    Инна
    22 июня 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
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    что всем участникам было очень интересно. Интересные исторические факты подкреплялись внешней картинкой с места события. Для меня это было очень важно, так как это был первый опыт дочки участия в целом экскурсионном дне. А то, с каким воодушевлением и любовью Анна рассказывала о каждом месте, которое мы посетили, заряжает и всех слушателей этими эмоциями. В конце поездки мы были очень уставшие, но безумно довольные.

    Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с АннойПровели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной
  • О
    Оксана
    8 мая 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть места энергетического пространства,.... океан, история острова. Отдельно отмечу, комплимент от Елены- профессиональную фото сессию, ролик получился выше всяких похвал! Это навсегда останется в нашей памяти! Спасибо!!

    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный
  • Р
    Роман
    23 апреля 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
  • I
    Igor
    26 марта 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
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    стране, людях, исторических фактах, культурных и национальных традициях. Вся информация подавалась очень корректно и легко. Было интересно, весело, приятно. Много ярких впечатлений останется с нами надолго. Благодарим за чудесный день! Желаем любознательных и позитивных гостей! Однозначно рекомендуем! Особо хочется отметить вкусный обед и дегустацию #2. А также, отметим небольшую деталь: отнеслись с пониманием и привезли забытую вещь,тут же развернув машину. Отдельная благодарность водителю.

    С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!
  • Д
    Дина
    6 января 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰
    Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На выходные»

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  1. Порт-Луи и Северный Маврикий
  2. Влюбиться в Маврикий за один день
  3. Мистический юг и сердце Маврикия
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июле 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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