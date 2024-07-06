8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
20 июля в 09:00
23 июля в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
19 июля в 10:00
20 июля в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июля 2024Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
- EEkaterina27 июня 2024Спасибо Даше за прекрасный насыщенный впечатлениями день! Знакомство с Маврикием прошло познавательно и комфортно. Даша отличный рассказчик и опытный водитель. Посетили много красивых мест! Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым 👍
- ИИнна26 июня 2024Прекрасная получилась поездка по югу острова. Маршрут был составлен так, чтобы получить максимальные положительные эмоции от окружающих видов. Также было учтено, что в поездке был ребенок.
- ИИнна22 июня 2024Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
- ООксана8 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- РРоман23 апреля 2024Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
- IIgor26 марта 2024С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
- ААнастасия29 февраля 2024Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
- ДДина6 января 2024Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июле 2024
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