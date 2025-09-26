Мои заказы

Маврикий: Остров двух кокосов

Остров Двух Кокосов предлагает уникальный отдых среди живописных пейзажей и бирюзовых вод. Насладитесь комфортом и красотой природы
Остров Двух Кокосов, расположенный недалеко от юго-восточного побережья Маврикия, привлекает своей атмосферой спокойствия и роскоши.

Здесь можно провести время в окружении живописных пейзажей, насладиться комфортом виллы и услугами преданного персонала.

Остров предлагает возможность остаться с ночёвкой, провести однодневную экскурсию или организовать эксклюзивное мероприятие. Северные бухты острова - одно из лучших мест для подводного плавания на Маврикии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные пейзажи
  • 🏝️ Роскошная атмосфера
  • 🐠 Подводное плавание
  • 🏡 Прекрасная вилла
  • 🎉 Эксклюзивные мероприятия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Острова Двух Кокосов - с мая по ноябрь, когда погода комфортная и солнечная. В декабре и январе также можно насладиться отдыхом, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года остров остаётся привлекательным, но стоит учитывать повышенную влажность и возможные осадки.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Маврикий: Остров двух кокосов
Ближайшие даты:
23
сен24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Остров Двух Кокосов
  • Коралловый риф

Описание экскурсии

Приятное времяпровождение на острове В окружении живописных пейзажей, прекрасной виллы и команды преданного своему делу персонала ваши самые заветные мечты на Острове Двух Кокосов станут реальностью. Эта настоящая «‎жемчужина»‎ в бирюзовых океанских водах находится в непосредственной близости от юго-восточного побережья Маврикия. Вы можете остаться на острове с ночёвкой, приехать сюда на однодневную экскурсию или устроить эксклюзивное мероприятие или вечеринку. К югу от этого чудесного острова лазурные океанские волны бурно плещутся о коралловый риф, а бухты северного побережья Острова Двух Кокосов являются одним из самых удобных мест для подводного плавания во всём Маврикии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Порт-Луи

Похожие экскурсии из Порт-Луи

Зелёное сердце Маврикия
На машине
7 часов
-
5%
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Кратер вулкана, чайные плантации, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
26 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€305€321 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и многое другое
Начало: Забираем вас из вашего отеля или с виллы
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€950 за всё до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
25 сен в 14:30
27 сен в 09:00
€631 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порт-Луи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порт-Луи