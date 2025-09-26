Остров Двух Кокосов, расположенный недалеко от юго-восточного побережья Маврикия, привлекает своей атмосферой спокойствия и роскоши.



Здесь можно провести время в окружении живописных пейзажей, насладиться комфортом виллы и услугами преданного персонала.



Остров предлагает возможность остаться с ночёвкой, провести однодневную экскурсию или организовать эксклюзивное мероприятие. Северные бухты острова - одно из лучших мест для подводного плавания на Маврикии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Острова Двух Кокосов - с мая по ноябрь, когда погода комфортная и солнечная. В декабре и январе также можно насладиться отдыхом, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года остров остаётся привлекательным, но стоит учитывать повышенную влажность и возможные осадки.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.