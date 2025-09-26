Остров Двух Кокосов, расположенный недалеко от юго-восточного побережья Маврикия, привлекает своей атмосферой спокойствия и роскоши.
Здесь можно провести время в окружении живописных пейзажей, насладиться комфортом виллы и услугами преданного персонала.
Остров предлагает возможность остаться с ночёвкой, провести однодневную экскурсию или организовать эксклюзивное мероприятие. Северные бухты острова - одно из лучших мест для подводного плавания на Маврикии
Здесь можно провести время в окружении живописных пейзажей, насладиться комфортом виллы и услугами преданного персонала.
Остров предлагает возможность остаться с ночёвкой, провести однодневную экскурсию или организовать эксклюзивное мероприятие. Северные бухты острова - одно из лучших мест для подводного плавания на Маврикии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные пейзажи
- 🏝️ Роскошная атмосфера
- 🐠 Подводное плавание
- 🏡 Прекрасная вилла
- 🎉 Эксклюзивные мероприятия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Острова Двух Кокосов - с мая по ноябрь, когда погода комфортная и солнечная. В декабре и январе также можно насладиться отдыхом, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года остров остаётся привлекательным, но стоит учитывать повышенную влажность и возможные осадки.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Двух Кокосов
- Коралловый риф
Описание экскурсииПриятное времяпровождение на острове В окружении живописных пейзажей, прекрасной виллы и команды преданного своему делу персонала ваши самые заветные мечты на Острове Двух Кокосов станут реальностью. Эта настоящая «жемчужина» в бирюзовых океанских водах находится в непосредственной близости от юго-восточного побережья Маврикия. Вы можете остаться на острове с ночёвкой, приехать сюда на однодневную экскурсию или устроить эксклюзивное мероприятие или вечеринку. К югу от этого чудесного острова лазурные океанские волны бурно плещутся о коралловый риф, а бухты северного побережья Острова Двух Кокосов являются одним из самых удобных мест для подводного плавания во всём Маврикии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Порт-Луи
Похожие экскурсии из Порт-Луи
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Кратер вулкана, чайные плантации, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
26 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€305
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и многое другое
Начало: Забираем вас из вашего отеля или с виллы
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
25 сен в 14:30
27 сен в 09:00
€631 за всё до 5 чел.