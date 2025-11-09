Юг Маврикия — сказочное место, не похожее ни на одно другое на земле, ведь его флора и фауна уникальны. Вы увидите священное озеро в кратере вулкана, величественные статуи индуистских богов, редкие геологические чудеса и дикий берег, где волны Индийского океана разбиваются о чёрные скалы. А ещё познакомитесь с любимицами острова — гигантскими сухопутными черепахами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Национальные парки и горы (1 час)

Мы остановимся на площадке с видом на ущелья и долину национального парка «Горж-де-Ривьер-Нуара». Отсюда открывается вид на самый высокий пик Маврикия. А рядом встретим игривых обезьянок, которые охотно идут на контакт.

Священное озеро Ганга Талао (1 час)

В кратере древнего вулкана раскинулось озеро Ганга Талао — главное место паломничества индуистов на острове. Здесь возвышаются гигантские статуи Шивы и Дурги, а в храме можно получить благословение местного брахмана.

Встреча с животными (1 час)

Побываем в парке с гигантскими сухопутными черепахами с острова Альдабра. При желании вы их погладите и угостите. А ещё увидите шоу кормления нильских крокодилов.

Ланч и дегустация рома (1 час)

На обед остановимся в уютном ресторане в старинном колониальном поместье. На территории — плантация ванили и маленькая фабрика, а также собственная винокурня. Вы попробуете ароматный ром местного производства и узнаете секреты его изготовления.

Мыс Гри-Гри (1 час)

Экскурсия завершится на самой южной точке островом. Полюбуемся неистовством Индийского океана, белые волны которого разбиваются о чёрные скалы застывшей лавы.

А также на нашем маршруте:

Панорамная площадка с видом на лазурный океан — Западное побережье и необитаемый остров Бенитье — Водопад Шамарель — Семицветные земли Шамарель

Вы узнаете:

об истории Маврикия, его колониальном прошлом и культурном наследии

местных традициях, обрядах и религии, которая объединяет разные народы острова

уникальной флоре и фауне, эндемичных видах и редких природных явлениях

Организационные детали