Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
Юг Маврикия — сказочное место, не похожее ни на одно другое на земле, ведь его флора и фауна уникальны.
Вы увидите священное озеро в кратере вулкана, величественные статуи индуистских богов, редкие геологические чудеса и дикий берег, где волны Индийского океана разбиваются о чёрные скалы. А ещё познакомитесь с любимицами острова — гигантскими сухопутными черепахами.
Описание экскурсии
Национальные парки и горы (1 час) Мы остановимся на площадке с видом на ущелья и долину национального парка «Горж-де-Ривьер-Нуара». Отсюда открывается вид на самый высокий пик Маврикия. А рядом встретим игривых обезьянок, которые охотно идут на контакт.
Священное озеро Ганга Талао (1 час) В кратере древнего вулкана раскинулось озеро Ганга Талао — главное место паломничества индуистов на острове. Здесь возвышаются гигантские статуи Шивы и Дурги, а в храме можно получить благословение местного брахмана.
Встреча с животными (1 час) Побываем в парке с гигантскими сухопутными черепахами с острова Альдабра. При желании вы их погладите и угостите. А ещё увидите шоу кормления нильских крокодилов.
Ланч и дегустация рома (1 час) На обед остановимся в уютном ресторане в старинном колониальном поместье. На территории — плантация ванили и маленькая фабрика, а также собственная винокурня. Вы попробуете ароматный ром местного производства и узнаете секреты его изготовления.
Мыс Гри-Гри (1 час) Экскурсия завершится на самой южной точке островом. Полюбуемся неистовством Индийского океана, белые волны которого разбиваются о чёрные скалы застывшей лавы.
А также на нашем маршруте: Панорамная площадка с видом на лазурный океан — Западное побережье и необитаемый остров Бенитье — Водопад Шамарель — Семицветные земли Шамарель
Вы узнаете:
об истории Маврикия, его колониальном прошлом и культурном наследии
местных традициях, обрядах и религии, которая объединяет разные народы острова
уникальной флоре и фауне, эндемичных видах и редких природных явлениях
Организационные детали
Поездка проходит на Toyota Prius, детского кресла нет. Для каждого пассажира предусмотрена бутылка питьевой воды
Дополнительно оплачивается вход в парки — в общей сложности примерно 1500 маврикийских рупий за взрослого (примерно €29)
Обед не входит в стоимость, средний чек — 1500 маврикийских рупий за чел. (примерно €29)
По договорённости программу можно провести для большего количества участников
Ольга — ваш гид в Порт-Луи
Я живу и работаю гидом на Маврикии уже несколько лет. Влюблена в это райское место. Могу показать все самые красивые места на острове, рассказать о его истории, традициях, религиях и
жителях всё самое интересное.
По профессии я экономист, а также модельер-конструктор и художник. Кайтер с опытом.
Мой любимый маршрут — по Югу острова. Также я вожу путешественников в горы на треккинг и организовываю поездки к китам.
Маврикий — это рай на земле, ни на что не похожее место!
Г
Гурьева
9 ноя 2025
Шикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отеле и вернула в отель! Показала, что было заявлено и даже больше, помогла сделать шикарные
фото и видео, очень интересно рассказала о всех местах где мы побывали, о истории Маврикия и о современной жизни острова! Не считаясь со своим временем помогла сделать покупки, грамотно проконсультировав нас, наша семья очень благодарна Ольге за эту экскурсию, очень профессиональный гид и душевный человек, с которым было интересно и познавательно провести весь день! Очень рекомендую ее экскурсии!
Алексей
25 окт 2025
Ольга просто умничка ❤️ Лучший экскурсовод 🤗 Так максимально содержательно и интересно все рассказывала, показывала все те места, где что лучше и как сделать, даже то, что не входило в программу, не
где не торопила, максимально передала Маврикский вайб 😊 Скучно с ней не было ни на минуту, мы остались от нее в полном восторге, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию и проведенное с нами время 🫶
Зоя
5 окт 2025
Отличная экскурсия, безумно кайфонули! Интересный маршрут, самые красивые и уникальные точки, все самое лучшее на юге за один день! Очень благодарны Оле - это было незабываемо! 👍