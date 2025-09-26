Разнообразный Маврикий Маврикий не зря называют перекрёстком этнических групп, вероисповеданий и культур. В его столице, прекрасном Порт-Луи, вы сможете изучить историю острова и погрузиться в атмосферу местного быта. В этом городе вы сможете познакомиться с различными религиозными традициями: увидите индусско-тамильский храм, посетите христианские храмы, китайские пагоды и мусульманские мечети. В Порт-Луи у вас будет возможность посетить уникальный почтовый музей, где представлена самая дорогая марка в мире – «‎Blue Penny». Не забудьте также посетить колониальный особняк начала XIX века Эурека, который прекрасно сохранился как внутри, так и снаружи. Здесь вы можете насладиться чашкой чая на террасе с видом на горы Мокка, прогуляться по великолепному саду до водопада и отдохнуть в уютных павильонах. После посещения оживлённой столицы предлагаем вам уединиться среди пышной зелени старейшего в Южном полушарии тропического ботанического сада Памплемусс, где собраны уникальные растения со всего света. Особые достопримечательности сада включают гигантскую водяную лилию Victoria Amazonica и пальму Talipot, которая цветёт раз в 60-100 лет и после цветения погибает. Любителям истории сахарного производства стоит посетить музей-завод L'Aventure du Sucre. Мы также предлагаем различные варианты мест для обеда, включая ресторан с домашней креольской кухней и коллекцией ретро-автомобилей. Важная информация:

Если количество человек более 13-ти, цена договорная.