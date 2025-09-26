Посетите столицу Маврикия, Порт-Луи, чтобы узнать о его богатой истории и культуре, осмотреть разнообразие религиозных зданий (индуистский храм, христианские церкви, китайские пагоды, мусульманские мечети) и посетить уникальный почтовый музей с самой дорогой маркой в мире.
Также обязательно загляните в колониальный дом Эурека начала XIX века, прогуляйтесь по ботаническому саду Памплемусс и посетите сахарный завод-музей L'Aventure du Sucre.
Описание экскурсии
Разнообразный Маврикий Маврикий не зря называют перекрёстком этнических групп, вероисповеданий и культур. В его столице, прекрасном Порт-Луи, вы сможете изучить историю острова и погрузиться в атмосферу местного быта. В этом городе вы сможете познакомиться с различными религиозными традициями: увидите индусско-тамильский храм, посетите христианские храмы, китайские пагоды и мусульманские мечети. В Порт-Луи у вас будет возможность посетить уникальный почтовый музей, где представлена самая дорогая марка в мире – «Blue Penny». Не забудьте также посетить колониальный особняк начала XIX века Эурека, который прекрасно сохранился как внутри, так и снаружи. Здесь вы можете насладиться чашкой чая на террасе с видом на горы Мокка, прогуляться по великолепному саду до водопада и отдохнуть в уютных павильонах. После посещения оживлённой столицы предлагаем вам уединиться среди пышной зелени старейшего в Южном полушарии тропического ботанического сада Памплемусс, где собраны уникальные растения со всего света. Особые достопримечательности сада включают гигантскую водяную лилию Victoria Amazonica и пальму Talipot, которая цветёт раз в 60-100 лет и после цветения погибает. Любителям истории сахарного производства стоит посетить музей-завод L'Aventure du Sucre. Мы также предлагаем различные варианты мест для обеда, включая ресторан с домашней креольской кухней и коллекцией ретро-автомобилей. Важная информация:
Если количество человек более 13-ти, цена договорная.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт-Луи
- Индусско-тамильский храм
- Христианские храмы
- Китайские пагоды
- Мусульманские мечети
- Почтовый музей
- Колониальный особняк Эурека
- Тропический ботанический сад Памплемусс
- Музей-завод L’Aventure du Sucre
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Возвращаем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Если количество человек более 13-ти
- Цена договорная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
