Даша — ваш гид в Порт-Луи

Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местный житель, поэтому я не понаслышке знаю, что такое маврикийский менталитет. Приехав сюда, я детально изучила историю острова, его обычаи и культуру, познакомилась с различными религиями, узнала, что такое креольская кухня, а также посвятила долгие годы своего пребывания здесь нашим туристам, с которыми я с радостью готова делиться всеми своими знаниями и опытом. Мы с вами откроем Маврикий с абсолютно новой для вас стороны, которая не оставит вас равнодушными!

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