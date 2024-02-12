Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Путешествие к центру и югу Маврикия — отличный способ ближе познакомиться с островом! Вы побываете у священного озера в горах и в кратере потухшего вулкана, пообщаетесь с гигантскими черепахами, увидите разноцветные пески и насладитесь невероятной природой.
А я расскажу, почему маврикийцы так долго живут, и посоветую блюда, которые здесь точно стоит попробовать.
А я расскажу, почему маврикийцы так долго живут, и посоветую блюда, которые здесь точно стоит попробовать.
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Описание
Что вас ожидает
- Озеро Гран-Бассен — священное место для индуистов. Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс.
- Кюрпип — деловой центр Маврикия. Вы увидите старинный королевский колледж, здание муниципалитета в колониальном стиле, офисы крупных компаний и роскошные особняки.
- Потухший вулкан Тру-о-Сёрф, с которого открывается чудесный вид на остров. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
- Парк «Ла Ваниль» — здесь живут нильские крокодилы, гигантские черепахи, золотистые крыланы, яванские олени и другие прекрасные животные.
- «Ущелье Чёрной реки» — национальный парк с редкими растениями, диковинными птицами и живописными водопадами.
- Деревня Шамарель — место чудес. Здесь вас ждут 100-метровый водопад и разноцветные пески, созданные вулканическими породами.
- Мыс Гри-гри — крайняя южная точка острова. Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в парк «Ла Ваниль» — 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский; обед — по желанию.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4 лет.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша — ваш гид в Порт-Луи
Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местный житель, поэтому я не понаслышке знаю, что такое маврикийский менталитет. Приехав сюда, я детально изучила историю острова, его обычаи и культуру, познакомилась с различными религиями, узнала, что такое креольская кухня, а также посвятила долгие годы своего пребывания здесь нашим туристам, с которыми я с радостью готова делиться всеми своими знаниями и опытом. Мы с вами откроем Маврикий с абсолютно новой для вас стороны, которая не оставит вас равнодушными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
12 фев 2024
Дарья прекрасный гид и собеседник, экскурсия получилась очень насыщенная, узнал историю острова\страны и посетили много живописных мест, все было к месту и по делу, умеет подстраиваеться под желания собеседника. За бесплатную дегустацию, помоему более 10ти сортов местного рома, в 11 утра- отдельное спасибо)
В
Владимир
5 фев 2024
Благодаря Даше мы смогли ощутить всё разнообразие природы и культуры острова, почувствовать насколько много всего переплелось в истории народностей и религий островитян. Экскурсия прошла на одном дыхании и запомнится не только красивыми фото, но и интересными историями. Даша молодец!
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