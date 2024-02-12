Мистический юг и сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия в Порт-Луи

Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана

5
2 отзыва
Путешествие к центру и югу Маврикия — отличный способ ближе познакомиться с островом! Вы побываете у священного озера в горах и в кратере потухшего вулкана, пообщаетесь с гигантскими черепахами, увидите разноцветные пески и насладитесь невероятной природой.

А я расскажу, почему маврикийцы так долго живут, и посоветую блюда, которые здесь точно стоит попробовать.
Мистический юг и сердце Маврикия
Мистический юг и сердце Маврикия
Мистический юг и сердце Маврикия
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Озеро Гран-Бассен — священное место для индуистов. Озеро находится в кратере потухшего вулкана, а вокруг него построен красивый храмовый комплекс.
  • Кюрпип — деловой центр Маврикия. Вы увидите старинный королевский колледж, здание муниципалитета в колониальном стиле, офисы крупных компаний и роскошные особняки.
  • Потухший вулкан Тру-о-Сёрф, с которого открывается чудесный вид на остров. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные фото.
  • Парк «Ла Ваниль» — здесь живут нильские крокодилы, гигантские черепахи, золотистые крыланы, яванские олени и другие прекрасные животные.
  • «Ущелье Чёрной реки» — национальный парк с редкими растениями, диковинными птицами и живописными водопадами.
  • Деревня Шамарель — место чудес. Здесь вас ждут 100-метровый водопад и разноцветные пески, созданные вулканическими породами.
  • Мыс Гри-гри — крайняя южная точка острова. Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в парк «Ла Ваниль» — 1000 рупий/взрослый, 700 рупий/детский; обед — по желанию.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 4 лет.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
12 фев 2024
Дарья прекрасный гид и собеседник, экскурсия получилась очень насыщенная, узнал историю острова\страны и посетили много живописных мест, все было к месту и по делу, умеет подстраиваеться под желания собеседника. За бесплатную дегустацию, помоему более 10ти сортов местного рома, в 11 утра- отдельное спасибо)
В
5 фев 2024
Благодаря Даше мы смогли ощутить всё разнообразие природы и культуры острова, почувствовать насколько много всего переплелось в истории народностей и религий островитян. Экскурсия прошла на одном дыхании и запомнится не только красивыми фото, но и интересными историями. Даша молодец!

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