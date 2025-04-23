читать дальше

что всем участникам было очень интересно. Интересные исторические факты подкреплялись внешней картинкой с места события. Для меня это было очень важно, так как это был первый опыт дочки участия в целом экскурсионном дне.

А то, с каким воодушевлением и любовью Анна рассказывала о каждом месте, которое мы посетили, заряжает и всех слушателей этими эмоциями.

В конце поездки мы были очень уставшие, но безумно довольные.