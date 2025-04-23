Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
25 сен в 15:30
27 сен в 09:00
€631 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 апреля 2025Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
- SSvetlana1 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
- ААлександра14 марта 2025У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
- ДДенис9 февраля 2025Благодарим за интересную экскурсию, содержательный рассказ, очень хорошо построенный маршрут! Все было спланировано, показано и рассказано на отлично!
- ООльга11 января 2025Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе.
Несмотря
- ММарина8 января 2025Спасибо Анне за интересную и познавательную экскурсию! Анна-кладезь исторических знаний! Благодарим!
- ДДенис1 января 2025Отличная экскурсия северного берега с экскурсоводом который ответит на все ваши вопросы и учтет все пожелания!
- ООльга23 августа 2024Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!
- ИИнна22 июня 2024Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной
Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
- РРоман23 апреля 2024Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
- IIgor26 марта 2024С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
- ААнастасия5 марта 2024Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!
Очень рекомендуем к посещению!
- ООксана19 февраля 2024Очень рекомендую Анну. Сегодня ездили с ней на экскурсию. Очень интеллигентная, интересная и интеллектуальная экскурсовод. Узнали очень много нового, чего
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в сентябре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 631. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Порт-Луи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Порт-Луи много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия на русском языке