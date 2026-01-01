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Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых

Услышать песнь китов, побывать на чайной плантации и искупаться в открытых водах океана
Здесь, на острове Маврикий, вы встретитесь с китами и увидите чайные плантации, проводите закат на берегу океана и искупаетесь в открытых водах, побываете в аутентичной деревушке и попробуете местный ром.

Насладитесь
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морской прогулкой с бокалом шампанского, отправитесь на сафари, чтобы понаблюдать за жирафами, львами, зебрами и черепахами в естественной среде.

Ещё понежитесь на пляже, отдохнёте в тишине вдали от толп, погуляете по Порт-Луи и в ботаническом саду. И жить будете с комфортом: в отелях 4–5*.

Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых
Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых
Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых

Описание тура

Организационные детали

Для поездки рекомендуем оформить медицинскую страховку.
Авиабилеты приобретаются отдельно, рекомендуемый перелёт — Emirates через Дубай, детали рейса уточняются у менеджера.
С собой стоит взять лёгкую одежду, купальник, удобную обувь для прогулок и экскурсий, солнцезащитные средства, головной убор и личные медикаменты. Для экскурсий и морской прогулки желательно иметь сменную одежду и защиту от солнца.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин у океана

Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Вечером вас ждёт ужин с видом на бескрайний океан, золотистый песок и алый закат.

Встреча и приветственный ужин у океанаВстреча и приветственный ужин у океана
2 день

Флора и фауна, чайная плантация, скалы Гри-Гри и водопад Рочестер

Отправимся исследовать южную часть острова. Нас ждёт прогулка в парке «Софи»: будем знакомиться с экзотическими флорой и фауной, а ещё увидим величественную статую Будды. Заглянем на чайную плантацию — насладимся ароматом свежих листьев и продегустируем напиток. Полюбуемся скалами Гри-Гри и водопадом Рочестер.

Флора и фауна, чайная плантация, скалы Гри-Гри и водопад РочестерФлора и фауна, чайная плантация, скалы Гри-Гри и водопад РочестерФлора и фауна, чайная плантация, скалы Гри-Гри и водопад Рочестер
3 день

Водопад 7 каскадов и закат на берегу океана

Поедем к водопаду 7 каскадов, чтобы пройти по живописным тропам и окунуться в прохладные воды, омывающие и тело, и душу. Это идеальное место для отдыха и медитации в уединении. А завершим день на берегу океана, любуясь тем, как солнце медленно тонет в волнах.

Водопад 7 каскадов и закат на берегу океанаВодопад 7 каскадов и закат на берегу океана
4 день

Морская прогулка, встреча с китами и купание в открытых водах

Отправимся в морское путешествие, чтобы встретиться с китами и поплавать в открытых водах Индийского океана. У вас будет свободное время на берегу: вы насладитесь теплом, мягкостью песка и тишиной.

Морская прогулка, встреча с китами и купание в открытых водахМорская прогулка, встреча с китами и купание в открытых водах
5 день

Свободный день

Свободный день, чтобы понежиться на пляже Индийского океана. За доплату возможны другие активности: подъём на гору Ле-Морн-Брабан и полёт на вертолёте.

Свободный деньСвободный день
6 день

Сафари

Отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за зебрами, страусами и другими дикими животными в их естественной среде обитания. А за доплату вы сможете погулять со львами или позавтракать в компании жирафов. Вечером посетим деревню Шамарель и продегустируем ром.

СафариСафариСафари
7 день

Усадьба Эурека, ботаническая сад и прогулка по Порт-Луи

Будем знакомиться с богатым культурным наследием Маврикия. Посетим величественную усадьбу Эурека и погуляем по ботаническому саду «Памплемус». А ещё побываем в столице — Порт-Луи: пройдёмся по городу, осмотрим форт Аделаида и насладимся променадом по набережной.

Усадьба Эурека, ботаническая сад и прогулка по Порт-ЛуиУсадьба Эурека, ботаническая сад и прогулка по Порт-ЛуиУсадьба Эурека, ботаническая сад и прогулка по Порт-Луи
8 день

Отъезд

Утро будет наполнено спокойствием и умиротворением: у вас будет время ещё раз прогуляться, понежиться на пляже и искупаться. А затем — в аэропорт.

Отъезд

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Бокал шампанского и дегустации (18+)
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Морская прогулка с видеографом
  • Сафари
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Порт-Луи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - €50
  • Полёт на вертолёте - от €150
  • Хайкинг на гору Ле Морн - от €50
  • Завтрак с жирафами - от €100
  • Прогулка со львами - от €100
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Порт-Луи, 19:00
Завершение: Аэропорт Порт-Луи, время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я путешественник, который любит открывать новые места для себя и людей, посетила более 30 стран и более 30 регионов России. Обожаю Северный Кавказ, и моя миссия — влюбить как можно
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больше людей в регионы Кавказа. Занимаюсь организацией авторских туров уже 3 года по таким направлениям, как Кавказ, Дагестан, Осетия, Ингушетия, Чечня, Камчатка, Иран, Узбекистан, Армения. Открываю новые направления: Сахалин, Итуруп, Сокотра и Маврикий.

Тур входит в следующие категории Порт-Луи

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