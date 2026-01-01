Насладитесь
Описание тура
Организационные детали
Для поездки рекомендуем оформить медицинскую страховку.
Авиабилеты приобретаются отдельно, рекомендуемый перелёт — Emirates через Дубай, детали рейса уточняются у менеджера.
С собой стоит взять лёгкую одежду, купальник, удобную обувь для прогулок и экскурсий, солнцезащитные средства, головной убор и личные медикаменты. Для экскурсий и морской прогулки желательно иметь сменную одежду и защиту от солнца.
Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин у океана
Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Вечером вас ждёт ужин с видом на бескрайний океан, золотистый песок и алый закат.
Флора и фауна, чайная плантация, скалы Гри-Гри и водопад Рочестер
Отправимся исследовать южную часть острова. Нас ждёт прогулка в парке «Софи»: будем знакомиться с экзотическими флорой и фауной, а ещё увидим величественную статую Будды. Заглянем на чайную плантацию — насладимся ароматом свежих листьев и продегустируем напиток. Полюбуемся скалами Гри-Гри и водопадом Рочестер.
Водопад 7 каскадов и закат на берегу океана
Поедем к водопаду 7 каскадов, чтобы пройти по живописным тропам и окунуться в прохладные воды, омывающие и тело, и душу. Это идеальное место для отдыха и медитации в уединении. А завершим день на берегу океана, любуясь тем, как солнце медленно тонет в волнах.
Морская прогулка, встреча с китами и купание в открытых водах
Отправимся в морское путешествие, чтобы встретиться с китами и поплавать в открытых водах Индийского океана. У вас будет свободное время на берегу: вы насладитесь теплом, мягкостью песка и тишиной.
Свободный день
Свободный день, чтобы понежиться на пляже Индийского океана. За доплату возможны другие активности: подъём на гору Ле-Морн-Брабан и полёт на вертолёте.
Сафари
Отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за зебрами, страусами и другими дикими животными в их естественной среде обитания. А за доплату вы сможете погулять со львами или позавтракать в компании жирафов. Вечером посетим деревню Шамарель и продегустируем ром.
Усадьба Эурека, ботаническая сад и прогулка по Порт-Луи
Будем знакомиться с богатым культурным наследием Маврикия. Посетим величественную усадьбу Эурека и погуляем по ботаническому саду «Памплемус». А ещё побываем в столице — Порт-Луи: пройдёмся по городу, осмотрим форт Аделаида и насладимся променадом по набережной.
Отъезд
Утро будет наполнено спокойствием и умиротворением: у вас будет время ещё раз прогуляться, понежиться на пляже и искупаться. А затем — в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Бокал шампанского и дегустации (18+)
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение гида
- Морская прогулка с видеографом
- Сафари
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Порт-Луи и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - €50
- Полёт на вертолёте - от €150
- Хайкинг на гору Ле Морн - от €50
- Завтрак с жирафами - от €100
- Прогулка со львами - от €100
- Медицинская страховка