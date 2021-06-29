Расскажем о древне городе Майя и Чуде света – Чичен-Ица. Где он находится на карте Мексики, какими пирамидами и храмами знаменит, какая была причина разрушения, чем знаменита Кукулькана и что делали в обсерваториях

Чичен Ица

Чичен-Ица – город, в котором жили индейцы майя. Расположенный в штате Юкатан в Мексике, он является вторым по посещаемости археологическим памятником страны. Исторический город посещают более 2 миллионов туристов в год.

Чичен-Ица означает «в устье Ицы»

Пирамида Кукулькана (Эль-Кастильо)

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ица

Пирамида Кукулькана, также известная как Эль-Кастильо в городе, была признана одним из семи чудес света, выбранных в 2007 году. Это поселение, основанное до прихода сюда Христофора Колумба. Поселение Чичен-Ица начало развиваться с 750 г. н.э. Последняя версия поселения была сформирована после 900 г. н.э. В дальнейшем город был столицей в региональном масштабе, управлял северным побережьем Юкатана и расширил свою власть на всем побережье полуострова. Посетить Чичен-Ицу и узнать более подробные исторические факты, можно забронировав экскурсии в Канкуне.

Чичен-Ица была основным центром северных равнин майя между 600 и 1200 гг. В городе наблюдается более одного архитектурного стиля, которые включают архитектуру, наблюдаемую в Центральной Мексике, и стили Пуук и Ченес, которые можно увидеть на Северных равнинах майя.

Храм воинов в Чичен-Ица Храм воинов в Чичен-Ица

Появление центрально-мексиканской архитектуры в городе наводит на мысль о возможности миграционного или завоевательного движения в регионе. Однако, согласно современным интерпретациям, причина появления этого стиля, который не относится к архитектуре майя, проявляется в регионе в межкультурном обмене. По оценкам, Чичен-Ица – город с самой разнообразной структурой населения в мире майя. Считается, что это разнообразие в культуре отражено и в архитектуре. Чичен-Ица была важной экономической державой в регионе.

Дизайн «храмов времени» в Чичен-Ице, который привлекает внимание своей увлекательной архитектурой, обеспечивает понимание астрономического календаря майя. Для тех, кто хочет открыть для себя великое, глубоко укоренившееся и сильное культурное наследие майя, можно насладиться Чичен-Ица, одним из важных поселений в регионе, с двух или трехдневными турами.

Важные архитектурные здания в Чичен-Ице

Храм Кукулькан

Змеиная голова у основания пирамиды Кукулькана Кукулькан Кукулькан и туристы Кукулькан вблзизи

Храм Кукулькан c Пирамидой также известен как «Замок». Эта структура, построенная в рамках определенной системы, раскрывает знания майя об астрономии и математике. На четырех сторонах пирамиды есть 91 ступенька. Умножив это число на четыре и добавив плоскую область сверху, можно получить 365 дней, то есть количество дней в году.

Кроме того, солнечные лучи, которые освещают пирамиду в момент равноденствий в весенний и осенний сезоны, образуют S-образное тело от выступов пирамиды до голов змеи в нижней части ступеней лестницы. Образуется двуглавая змея пернатых богов по имени Кукулькан. Поднявшись на вершину пирамиды, можно легко увидеть всю площадь в 300 гектаров, то есть все здания в городе.

Караколь

Обсерватория Караколь Караколь Обсерватория в Чичен-Ица

Караколь, построенный в 906 году нашей эры, является обсерваторией, где люди майя следят за изменениями в небе. Благодаря этой структуре люди смогли свободно наблюдать за небом и избавиться от препятствий, вызванных растительностью на полуострове Юкатан.

Племя обнаружило, что Венера появилась на западе в результате наблюдений, сделанных невооруженным глазом, исчезла на восточном горизонте в разное время года и что цикл был завершен за 584 дня. Также местные жители узнали, что пять из этих цепей равны 8 солнечным годам. Были предсказаны 29 астрономических событий, которые могут представлять интерес для майя. В этой обсерватории было найдено 20 линий обзора. Поскольку часть башни исчезла, невозможно найти другие точки наблюдения.

Акаб Дзиб

Акаб Дзиб

Акаб Дзиб означает «Дом Таинственных Писаний» на языке майя. Это здание является домом директора Чичен-Ица. Его реставрация была завершена в 2007 году. Здание имеет высоту 6 метров, длину 50 метров и ширину 15 метров.

Видео обзор от туристов о Чичен-Ица