Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

Предлагаю услуги профессионального фотографа. Запечатлите прекрасные моменты Вашей жизни и Вашего путешествия!

Фотосессия свадебной церемонии.

Романтические фотосессии и лав-стори.

Однодневные и двухдневные фототуры в сопровождении профессионального фотографа.

Подводные съемки.

Tresh-the-dress. Популярное в настоящее время направление фотосъемки в свадебных костюмах в воде — на пляже, под водой, в сенотах.

Fashion, съемки для рекламы.

Фотосессии выполняются опытным мексиканским фотографом международного класса. Фотограф говорит отлично по-английски и по-испански, по русски совсем немного. При необходимости можно заказать сопорвождение переводчика.

Фотосессии лав-стори проводятся на живописном берегу Карибского моря 🌊 в г. Плая-дель-Кармен, возможен выезд в любое место на Ривьере майя. Отредактированные фотографии 📸 в течение 1–3 дней передаются заказчику на съемном носителе (флешке 4–16 Гб, входит в стоимость услуг). При желании можно забрать оригиналы фотографий.

Для съемки используются фотокамеры Nikon D700 и Nikon D800 с различными объективами (широкоформатный, «рыбий глаз», и т. п. ), что позволяет получиь множество разнообразных интересных фотографий. При необходимости можно нанять ассистента. Также возможен заказ видеосъемки для Вашей свадьбы или другого события.