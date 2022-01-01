Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

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Романтические и свадебные фотосессии

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Романтические и свадебные фотосессии
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Романтические и свадебные фотосессии
Романтические и свадебные фотосессии
Предлагаю услуги профессионального фотографа. Запечатлите прекрасные моменты Вашей жизни и Вашего путешествия!
Фотосессия свадебной церемонии.
Романтические фотосессии и лав-стори.
Однодневные и двухдневные фототуры в сопровождении профессионального фотографа.
Подводные съемки.
Tresh-the-dress. Популярное в настоящее время направление фотосъемки в свадебных костюмах в воде — на пляже, под водой, в сенотах.
Fashion, съемки для рекламы.
Фотосессии выполняются опытным мексиканским фотографом международного класса. Фотограф говорит отлично по-английски и по-испански, по русски совсем немного. При необходимости можно заказать сопорвождение переводчика.
Фотосессии лав-стори проводятся на живописном берегу Карибского моря 🌊 в г. Плая-дель-Кармен, возможен выезд в любое место на Ривьере майя. Отредактированные фотографии 📸 в течение 1–3 дней передаются заказчику на съемном носителе (флешке 4–16 Гб, входит в стоимость услуг). При желании можно забрать оригиналы фотографий.
Для съемки используются фотокамеры Nikon D700 и Nikon D800 с различными объективами (широкоформатный, «рыбий глаз», и т. п. ), что позволяет получиь множество разнообразных интересных фотографий. При необходимости можно нанять ассистента. Также возможен заказ видеосъемки для Вашей свадьбы или другого события.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
Романтические и свадебные фотосессии
Романтические и свадебные фотосессии
Романтические и свадебные фотосессии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Д.
Ирина Д.
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