Мексика, конечно, устойчиво ассоциируется с майя. Как они жили и какое наследие оставили в истории и культуре? Вы узнаете ответы на эти вопросы в городе-крепости Тулум на берегу Карибского моря и на церемонии Темаскаль. Исследуете руины, полюбуетесь сенотом и прикоснетесь к сакральным традициям страны.

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Описание

Что вас ожидает

Тулум — крепость майя на берегу Карибского моря

У самой кромки лазурных вод вы попадете в глубокую древность. Здесь, на высоком обрыве, стоит прекрасно сохранившийся город майя — одна из интереснейших археологических зон Мексики. Вы исследуете руины Тулума, крепостную стену и храмы, рассмотрите росписи и барельефы. Наш гид расшифрует увиденное и поможет понять значимость наследия древней цивилизации. После вы также увидите очертания современного города Тулум и попробуете местные сладости.

Церемония Темаскаль в майянской деревне

После погружения в историю индейцев майя вы глубже познакомитесь и с их культурой. Поучаствуете в обряде, который столетиями помогает этому народу устанавливать связь с природой и поддерживать свой мир в гармонии. Вы увидите загадочные действия шамана и узнаете, что они означают, а после попадете в специальное помещение под куполом: внутри с помощью горячих камней поддерживается температура около 50 градусов, что помогает достичь медитативного состояния. Главные цели церемонии Темаскаль — очищение и перерождение. Вы ощутите их и на короткое время забудете о наших повседневных заботах. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

Кроме того, в деревне вы полюбуетесь дивным сенотом. Завершит день традиционный ужин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Тайминг экскурсии

Вас заберут из отеля с 13:00 до 14:00 (время заезда зависит от расположения вашего отеля)

Сама экскурсия длится 6 часов (с 15:00 до 21:00)

Мы привезем вас обратно в отель в 21:00-23:00

Особенности церемонии Темаскаль