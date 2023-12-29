Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль

Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»

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Ответы на вопросы
Мексика, конечно, устойчиво ассоциируется с майя.

Как они жили и какое наследие оставили в истории и культуре? Вы узнаете ответы на эти вопросы в городе-крепости Тулум на берегу Карибского моря и на церемонии Темаскаль. Исследуете руины, полюбуетесь сенотом и прикоснетесь к сакральным традициям страны.
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Ближайшие даты:
29
дек
5
янв
29
мар
5
апр
3
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тулум — крепость майя на берегу Карибского моря

У самой кромки лазурных вод вы попадете в глубокую древность. Здесь, на высоком обрыве, стоит прекрасно сохранившийся город майя — одна из интереснейших археологических зон Мексики. Вы исследуете руины Тулума, крепостную стену и храмы, рассмотрите росписи и барельефы. Наш гид расшифрует увиденное и поможет понять значимость наследия древней цивилизации. После вы также увидите очертания современного города Тулум и попробуете местные сладости.

Церемония Темаскаль в майянской деревне

После погружения в историю индейцев майя вы глубже познакомитесь и с их культурой. Поучаствуете в обряде, который столетиями помогает этому народу устанавливать связь с природой и поддерживать свой мир в гармонии. Вы увидите загадочные действия шамана и узнаете, что они означают, а после попадете в специальное помещение под куполом: внутри с помощью горячих камней поддерживается температура около 50 градусов, что помогает достичь медитативного состояния. Главные цели церемонии Темаскаль — очищение и перерождение. Вы ощутите их и на короткое время забудете о наших повседневных заботах. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

Кроме того, в деревне вы полюбуетесь дивным сенотом. Завершит день традиционный ужин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Тайминг экскурсии

  • Вас заберут из отеля с 13:00 до 14:00 (время заезда зависит от расположения вашего отеля)
  • Сама экскурсия длится 6 часов (с 15:00 до 21:00)
  • Мы привезем вас обратно в отель в 21:00-23:00

Особенности церемонии Темаскаль

  • Наша церемония не является религиозным актом
  • Женщинам в положении необходимо проконсультироваться с врачом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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