Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»
Как они жили и какое наследие оставили в истории и культуре? Вы узнаете ответы на эти вопросы в городе-крепости Тулум на берегу Карибского моря и на церемонии Темаскаль. Исследуете руины, полюбуетесь сенотом и прикоснетесь к сакральным традициям страны.
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Описание
Что вас ожидает
Тулум — крепость майя на берегу Карибского моря
У самой кромки лазурных вод вы попадете в глубокую древность. Здесь, на высоком обрыве, стоит прекрасно сохранившийся город майя — одна из интереснейших археологических зон Мексики. Вы исследуете руины Тулума, крепостную стену и храмы, рассмотрите росписи и барельефы. Наш гид расшифрует увиденное и поможет понять значимость наследия древней цивилизации. После вы также увидите очертания современного города Тулум и попробуете местные сладости.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
После погружения в историю индейцев майя вы глубже познакомитесь и с их культурой. Поучаствуете в обряде, который столетиями помогает этому народу устанавливать связь с природой и поддерживать свой мир в гармонии. Вы увидите загадочные действия шамана и узнаете, что они означают, а после попадете в специальное помещение под куполом: внутри с помощью горячих камней поддерживается температура около 50 градусов, что помогает достичь медитативного состояния. Главные цели церемонии Темаскаль — очищение и перерождение. Вы ощутите их и на короткое время забудете о наших повседневных заботах. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.
Кроме того, в деревне вы полюбуетесь дивным сенотом. Завершит день традиционный ужин.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Тайминг экскурсии
- Вас заберут из отеля с 13:00 до 14:00 (время заезда зависит от расположения вашего отеля)
- Сама экскурсия длится 6 часов (с 15:00 до 21:00)
- Мы привезем вас обратно в отель в 21:00-23:00
Особенности церемонии Темаскаль
- Наша церемония не является религиозным актом
- Женщинам в положении необходимо проконсультироваться с врачом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.