Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Юкатан: самое интересное за 1 день

Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов

Виктор
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Виктор – ваш гид
Вас ждет день, полный событий и удивительных мест Юкатана! Мы расскажем о древнем народе в городе Чичен-Ица и отвезем к закрытому сеноту Хубику.

Пейзажи озер самого нежного цвета станут отличным фоном для фото, и во время сплава по реке ящеров вы ближе познакомитесь с фауной региона.

А еще продегустируете текилу и мясные блюда, приготовленные по старинным рецептам.
$155 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби вашего отеля
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Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день

Что вас ожидает

Насыщенная программа, завораживающие виды и знакомство с культурой

  • Первая остановка – древний город Чичен-Ица! Вы услышите захватывающую историю народа майя и тольтеков – и узнаете, чем знаменит этот ритуальный город.
  • Затем мы отправимся на завод по производству текилы. Вы познакомитесь с технологией создания этого мексиканского напитка и продегустируете текилу разной выдержки.
  • Вас ждет купание в живописном сеноте Хубику: голубая прозрачная вода, густая зелень, лучи солнца, пробивающиеся сквоь «окно» сверху – полный релакс и единение с природой.
  • После обеда в ресторане в формате шведского стола мы посетим ферму крокодилов – вы поймете, каково её предназначение, сфотографируетесь с рептилиями и, если рискнете, потаскаете их за хвост!
  • Самое фотогеничное место нашего маршрута – это Розовые озера. Гид расскажет, как они приобрели такой оттенок и почему это место так притягивает фламинго – а вы в это время сделаете самые инстаграмные снимки!
  • Во время сплава по реке Рио Лагартос вы продолжите общение с животными и птицами: покормите пеликанов и чаек, полюбуетесь фламинго и крокодилами. На границе Мексиканского залива и Карибского моря понежитесь на пляже – и оцените лечебные свойства грязи, которою в прошлом применяли майя.
  • И отличным завершением программы станет дегустация мяса, приготовленного по древним традициям этого народа. Вы также попробуете колоритные блюда мексиканцев и приобретете понравившиеся деликатесы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия с ранним отправлением: мы встречаемся с 4-30 до 6-40 утра в зависимости от выбранной программы и удаленности отеля
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда и экологический сбор (16 долларов); других расходов не предвидится
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день
Юкатан: самое интересное за 1 день

Экскурсия проводится в среду в 04:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктор
Виктор
Добрый день. Меня зовут Виктор, я инструктор по дайвингу с квалификацией IDC STAFF Instructor PADI и руководитель Центра активного отдыха и спорта в Мексике. В дайвинге уже более 6 лет. Я провел более 500 курсов различных уровней, принимал участие в обучении 20 инструкторов. Приглашаю вас погрузиться вместе — это уникальный опыт и невероятные ощущения.
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