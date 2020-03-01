Виктор проводит ещё 2 экскурсии

День приключений в экстрим-парке Xplor

Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях

Аттракционы в тематическом парке Xplor обеспечат вам ураган эмоций и впечатлений. Вы исследуете тропический лес во время сафари и сталактиты подземных пещер с прозрачной рекой. Полетаете «как супермен» и насладитесь почти дикой красотой природы.