Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Вас ждет день, полный событий и удивительных мест Юкатана! Мы расскажем о древнем народе в городе Чичен-Ица и отвезем к закрытому сеноту Убику.
Пейзажи озер самого нежного цвета станут отличным фоном для фото, и во время сплава по реке ящеров вы ближе познакомитесь с фауной региона. А еще продегустируете текилу и мясные блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Пейзажи озер самого нежного цвета станут отличным фоном для фото, и во время сплава по реке ящеров вы ближе познакомитесь с фауной региона. А еще продегустируете текилу и мясные блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Описание экскурсии
Насыщенная программа, завораживающие виды и знакомство с культурой
- Первая остановка – древний город Чичен-Ица! Вы услышите захватывающую историю народа майя и тольтеков – и узнаете, чем знаменит этот ритуальный город.
- Затем мы отправимся на завод по производству текилы. Вы познакомитесь с технологией создания этого мексиканского напитка и продегустируете текилу разной выдержки.
- Вас ждет купание в живописном сеноте Убику: голубая прозрачная вода, густая зелень, лучи солнца, пробивающиеся сквоь «окно» сверху – полный релакс и единение с природой.
- После обеда в ресторане в формате шведского стола мы посетим ферму крокодилов – вы поймете, каково её предназначение, сфотографируетесь с рептилиями и, если рискнете, потаскаете их за хвост!
- Самое фотогеничное место нашего маршрута – это Розовые озера. Гид расскажет, как они приобрели такой оттенок и почему это место так притягивает фламинго – а вы в это время сделаете потрясающие снимки!
- Во время сплава по реке Рио Лагартос вы продолжите общение с животными и птицами: покормите пеликанов и чаек, полюбуетесь фламинго и крокодилами. На границе Мексиканского залива и Карибского моря понежитесь на пляже – и оцените лечебные свойства грязи, которою в прошлом применяли майя.
- И отличным завершением программы станет дегустация мяса, приготовленного по древним традициям этого народа. Вы также попробуете колоритные блюда мексиканцев и приобретете понравившиеся деликатесы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- Экскурсия с ранним отправлением: мы встречаемся с 4-30 до 6-40 утра в зависимости от выбранной программы и удаленности отеля.
- Отдельно оплачиваются напитки во время обеда и экологический сбор (16 долларов); других расходов не предвидится.
в четверг в 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$360
|Дети до 11 лет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
Входит в следующие категории Канкуна
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