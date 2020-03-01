Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Поплавать в чистейшей воде святых источников майя и полюбоваться уникальными природными «колодцами»
Приглашаю отправиться в путешествие к карстовым пещерам и подземным озерам и насладиться загадочной мексиканской природой. Вы впечатлитесь сталактитами и сталагмитами, искупаетесь в кристально чистой воде, полюбуетесь свисающими лианами, причудливыми корнями деревьев, зеленью и цветами. Я расскажу «живым» языком, что такое сеноты, как они образовались и какое значение имели для древних майя. Вы откроете для себя уникальный новый мир и убедитесь, что Мексика — действительно другая планета с удивительными ландшафтами, традициями и тайнами.