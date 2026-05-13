Настоящая Мексика начинается за пределами туристического центра. Она яркая, самобытная и вовсе не такая опасная, как принято ею пугать. Мы отправимся в Истапалапу — район, который пережил глобальную трансформацию. Проедем над его крышами на Cablebús, увидим крупнейший стрит-арт Латинской Америки, испечём тортильи и пообедаем на местном рынке — блюдами, которых в ресторанах не найти.

Описание экскурсии

Мы отправимся в Истапалапу — район, который ещё недавно считался одним из самых криминальных в городе, а сегодня стал примером того, как урбанистика и культура могут менять пространство и жизнь людей.

Чтобы туда добраться, спустимся в метро. Многие путешественники опасаются пользоваться им, но именно здесь лучше всего чувствуется ритм города. По дороге я расскажу:

как строилось метро Мехико

почему на станциях появились визуальные символы вместо названий

как устроена система женских вагонов

Пересядем на Cablebús — канатную дорогу, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную в мире. Сегодня это не туристический аттракцион, а полноценный городской транспорт для жителей района.

С высоты увидим крупнейшее пространство стрит-арта во всей Латинской Америке. Когда жители Истапалапы узнали, что кабинки будут проходить прямо над их домами, появился проект по росписи крыш. Теперь вместо серых кварталов пассажиры видят яркие работы мексиканских и иностранных художников.

Выйдем прямо в сердце кварталов Истапалапы. Пройдём по району, где гости города бывают редко. Зайдём в местный музей археологии, созданный самими жителями района. Позже его поддержали мэрия и Национальный музей антропологии, передав сюда артефакты из разных регионов Мексики.

Заглянем в небольшой магазинчик тортильи. Вы увидите, как лепёшки раскатывают вручную, а затем отправляют в печь. При желании сами попробуете раскатать тортилью и сразу попробуете её горячей.

Отправимся на местный рынок, где пообедаем блюдами мексиканской кухни рабочего класса — той самой, которая почти исчезла из богатых районов города с их ресторанами высокой кухни.

Вы узнаете:

почему Истапалапа изменилась за последние годы

как метро Мехико связано с языками коренных народов

зачем над районом построили канатную дорогу

как стрит-арт стал частью городской трансформации

почему Netflix снимал сериал Los Reyes de Oriente именно здесь

как живут жители рабочих кварталов Мехико

чем отличается народная мексиканская кухня от ресторанной

