Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт

Спуститься в метро, раскатать тортильи и попробовать народную еду
Настоящая Мексика начинается за пределами туристического центра. Она яркая, самобытная и вовсе не такая опасная, как принято ею пугать. Мы отправимся в Истапалапу — район, который пережил глобальную трансформацию.

Проедем над его крышами на Cablebús, увидим крупнейший стрит-арт Латинской Америки, испечём тортильи и пообедаем на местном рынке — блюдами, которых в ресторанах не найти.
Описание экскурсии

Мы отправимся в Истапалапу — район, который ещё недавно считался одним из самых криминальных в городе, а сегодня стал примером того, как урбанистика и культура могут менять пространство и жизнь людей.

Чтобы туда добраться, спустимся в метро. Многие путешественники опасаются пользоваться им, но именно здесь лучше всего чувствуется ритм города. По дороге я расскажу:

  • как строилось метро Мехико
  • почему на станциях появились визуальные символы вместо названий
  • как устроена система женских вагонов

Пересядем на Cablebús — канатную дорогу, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную в мире. Сегодня это не туристический аттракцион, а полноценный городской транспорт для жителей района.

С высоты увидим крупнейшее пространство стрит-арта во всей Латинской Америке. Когда жители Истапалапы узнали, что кабинки будут проходить прямо над их домами, появился проект по росписи крыш. Теперь вместо серых кварталов пассажиры видят яркие работы мексиканских и иностранных художников.

Выйдем прямо в сердце кварталов Истапалапы. Пройдём по району, где гости города бывают редко. Зайдём в местный музей археологии, созданный самими жителями района. Позже его поддержали мэрия и Национальный музей антропологии, передав сюда артефакты из разных регионов Мексики.

Заглянем в небольшой магазинчик тортильи. Вы увидите, как лепёшки раскатывают вручную, а затем отправляют в печь. При желании сами попробуете раскатать тортилью и сразу попробуете её горячей.

Отправимся на местный рынок, где пообедаем блюдами мексиканской кухни рабочего класса — той самой, которая почти исчезла из богатых районов города с их ресторанами высокой кухни.

Вы узнаете:

  • почему Истапалапа изменилась за последние годы
  • как метро Мехико связано с языками коренных народов
  • зачем над районом построили канатную дорогу
  • как стрит-арт стал частью городской трансформации
  • почему Netflix снимал сериал Los Reyes de Oriente именно здесь
  • как живут жители рабочих кварталов Мехико
  • чем отличается народная мексиканская кухня от ресторанной

Организационные детали

  • В стоимость входят проезд на транспорте, посещение музея и дегустация тортильи
  • Обед на рынке оплачивается отдельно — около $10 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра Идальго
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж
Серж — ваш гид в Мехико
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!

