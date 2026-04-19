Пройдём по историческому району Койоакан и зайдём в дом-музей, где до сих пор ощущается присутствие Фриды Кало.
Вы увидите её быт, почитаете письма, рассмотрите наряды, услышите её голос… А я расскажу о Фриде как о живом человеке — развенчаю мифы и помогу понять, какой она была на самом деле.
Описание экскурсии
Мельчайшие детали жизни художницы: фотографии маленькой Фриды из семейного альбома и её первые детские рисунки.
Коллекция бабочек и жуков, которых она собирала вместе со своим отцом, а затем рассматривала под микроскопом.
Письма и скетчи родным во время жизни в Нью-Йорке.
Коллекция платьев Фриды и ацтекских ожерелий, которые запечатлены на её автопортретах.
Я расскажу:
- почему Фрида Кало увлекалась алкоголем и сквернословила
- какие цветы она любила
- как относилась к Диего Ривере и что думала о его изменах
- из-за чего Фрида неожиданно для себя стала локомотивом мирового феминизма 20 века
- почему по-настоящему художница прославилась лишь после смерти
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей Фриды — ~$20 за чел.
- Если в день нашей встречи будут проводиться временные выставки, посвящённые Кало, можем посетить и их — проезд до выставок и билеты оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Койоакан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
20 апр 2026
Очень интересная программа, спасибо Сергею за информацию о Фриде, ее семье и Мексике. Сергей рассказал, что лучше купить в виде сувениров и даже помог купить. Спасибо за внимание и заботу! От души рекомендую!
Серж
Ответ организатора:
Благодарю вас! Всегда рад помочь лучшим туристам в мире!
Виктория
25 мар 2026
Обожаю Фриду Кало. Сильная женщина с непростой судьбой. Экскурсия про ее жизнь и творчество просто подарок. Серж будто оживил дом семьи Кало в экскурсии. Мы услышали голос Фриды, посмотрели документальные
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой прекрасный отзыв! Невероятно приятно!
