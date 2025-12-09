Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Мехико

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Мехико на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Мехико - на скутерах
На мотоцикле
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Мехико - на скутерах
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$80 за человека
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Пешая
На мотоцикле
6 часов
Индивидуальная
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мехико
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Мехико - на скутерах
  2. Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
  3. Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
  4. На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Сколько стоит экскурсия по Мехико в декабре 2025
Сейчас в Мехико в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 590. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мехико (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 2 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль