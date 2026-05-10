Мы пройдём путь длиной в 700 лет — от ацтекского Теночтитлана до современного Мехико. Вы увидите руины пирамид, попробуете горячий шоколад по рецептам коренных народов и посмотрите на главную площадь с лучшего ракурса.

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Можно с детьми

от $180 за человека

Ваш гид в Мехико

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Заглянем в главный католический храм страны — крупнейший собор Америки. И разберёмся, как его строили на месте древних святынь и почему его история полна драматичных поворотов.

Руины Теночтитлана

Осмотрим остатки столицы ацтеков — города, который поразил испанцев своим размахом. Сначала изучим руины сверху, затем спустимся к основанию пирамид и представим, что чувствовали конкистадоры, впервые оказавшись здесь.

Испанский Мехико

Пройдём по улицам колониальной эпохи и поговорим, как жила европейская знать в Новой Испании. Город откроется как пространство контрастов — от ацтекских камней до барочных фасадов.

Дворец изящных искусств

Завершим прогулку у одного из главных символов города.

Вы узнаете

Как жили коренные народы до прихода испанцев, во время завоевания и после него

Чем отличался образ жизни ацтеков 700 лет назад и что сохранилось сегодня

Почему ацтеки не исчезли — и где скрывается их наследие в современном Мехико

Как сделать удачные фотографии и обойти людные места.

Организационные детали

Входные билеты в музеи ($3-5 с чел.) и обед (по меню кафе) оплачиваются отдельно.