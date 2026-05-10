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Обзорная экскурсия по центру Мехико

Досконально разобраться в истории города - от ацтеков до наших дней
Мы пройдём путь длиной в 700 лет — от ацтекского Теночтитлана до современного Мехико.

Вы увидите руины пирамид, попробуете горячий шоколад по рецептам коренных народов и посмотрите на главную площадь с лучшего ракурса.
5
8 отзывов
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Обзорная экскурсия по центру Мехико

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Заглянем в главный католический храм страны — крупнейший собор Америки. И разберёмся, как его строили на месте древних святынь и почему его история полна драматичных поворотов.

Руины Теночтитлана

Осмотрим остатки столицы ацтеков — города, который поразил испанцев своим размахом. Сначала изучим руины сверху, затем спустимся к основанию пирамид и представим, что чувствовали конкистадоры, впервые оказавшись здесь.

Испанский Мехико

Пройдём по улицам колониальной эпохи и поговорим, как жила европейская знать в Новой Испании. Город откроется как пространство контрастов — от ацтекских камней до барочных фасадов.

Дворец изящных искусств

Завершим прогулку у одного из главных символов города.

Вы узнаете

  • Как жили коренные народы до прихода испанцев, во время завоевания и после него
  • Чем отличался образ жизни ацтеков 700 лет назад и что сохранилось сегодня
  • Почему ацтеки не исчезли — и где скрывается их наследие в современном Мехико
  • Как сделать удачные фотографии и обойти людные места.

Организационные детали

Входные билеты в музеи ($3-5 с чел.) и обед (по меню кафе) оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Best Western Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Эльвира
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты. Все интересно рассказал,показал,попробовали квас из ананаса, провели обряд Ацтеков на площади, открыли для себя Мексика с другой стороны. спасибо большое,что помогли нам узнать Мексику.
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты.
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты.
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты.
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты.
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты.
Серж
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам за выбор! Невероятное наслаждение показать вам этот город. Обязательно приезжайте еще!
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T
Провела прекрасное время с Сержем.
Кроме того, что Серж - невероятный рассказчик, обладающим красивой речью и огромными знаниями, он оказался очень приятным и теплым человеком. Благодаря Сержу Мехико абсолютно покорил меня, и частичка моего сердца точно осталась здесь! Спасибо! 🙏
Провела прекрасное время с Сержем.
Серж
Серж
Ответ организатора:
У меня еще столько всего есть вам показать в Мехико! Скорее приезжайте еще! 😊
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Н
При том, что не так много предложений по экскурсиям в Мехико, да ещё и в период чемпионата мира по Футболу 2026, нам очень повезло забронировать обзорную экскурсию с Сержем, весьма
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полезно для первого посещения Мехико, при этом Серж начал консультировать нас о местных особенностях ещё до нашего очного знакомства.
Сама экскурсия была очень содержательной и интересной, погрузившись как и в историю, Серж провёл нас по улочкам Мехико, знакомя нас с современным укладом жизни горожан. Очевидно только вместе с Сержем нам удалось зайти в исторические здания города и услышать интересные факты связанные с ними.
При нашей не спешной пешей прогулке мы не могли себе позволить уместиться в определенное заранее время экскурсии, но Серж очень обходительно повел нас по всему намеченному маршруту! Нижайший поклон Сержу за его знания местных традиций, которыми он очень увлекательно делился! Рекомендую воспользоваться этим предложением, не пожалеете

Серж
Серж
Ответ организатора:
Дорогие Нуржан и Жанна, благодарю вас за то, что выбрали меня вашим проводником по Мехико! Для меня это огромная честь. Буду рад видеть вас снова в наших краях! И обязательно подготовлю для вас что-нибудь новенькое и супер интересное!
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С
Серж заинтересовал, удивил и впечатлил подачей материала, очень понравилось!
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К
Спасибо большое за экскурсию, было интересно посмотреть и узнать много нового про город. Потрясающие места, возможность попробовать аутентичную кухню и получить много красивых фото. Это не все, что ждёт во время экскурсии
Серж
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам, Кристина! Небольшие сюрпризы во время экскурсий это очень важно. Именно из них складывается общее приятное впечатление о вашем путешествии. Приезжайте еще, я обязательно подготовлю что-нибудь новенькое
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Макс
невероятно интересная экскурсия. у Сержа очень глубокие знания о Мексике. и история и культура. сводил меня по крышам. показал самые красивые точки пофоткаться. традиционный мексиканский шоколад был мегавкусный. вобщем, сам ты такое не найдешь никогда. экскурсия стоит того на 100%.
Серж
Серж
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв! Я постоянно совершенствую свои туры и меняю их под предпочтения каждого туриста. Для меня важно, чтобы вы остались довольны и получили максимум положительных эмоций
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