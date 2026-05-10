Мы пройдём путь длиной в 700 лет — от ацтекского Теночтитлана до современного Мехико.
Вы увидите руины пирамид, попробуете горячий шоколад по рецептам коренных народов и посмотрите на главную площадь с лучшего ракурса.
Вы увидите руины пирамид, попробуете горячий шоколад по рецептам коренных народов и посмотрите на главную площадь с лучшего ракурса.
Описание экскурсии
Кафедральный собор
Заглянем в главный католический храм страны — крупнейший собор Америки. И разберёмся, как его строили на месте древних святынь и почему его история полна драматичных поворотов.
Руины Теночтитлана
Осмотрим остатки столицы ацтеков — города, который поразил испанцев своим размахом. Сначала изучим руины сверху, затем спустимся к основанию пирамид и представим, что чувствовали конкистадоры, впервые оказавшись здесь.
Испанский Мехико
Пройдём по улицам колониальной эпохи и поговорим, как жила европейская знать в Новой Испании. Город откроется как пространство контрастов — от ацтекских камней до барочных фасадов.
Дворец изящных искусств
Завершим прогулку у одного из главных символов города.
Вы узнаете
- Как жили коренные народы до прихода испанцев, во время завоевания и после него
- Чем отличался образ жизни ацтеков 700 лет назад и что сохранилось сегодня
- Почему ацтеки не исчезли — и где скрывается их наследие в современном Мехико
- Как сделать удачные фотографии и обойти людные места.
Организационные детали
Входные билеты в музеи ($3-5 с чел.) и обед (по меню кафе) оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Best Western Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
были на экскурсии у Сергея,брали на 2.5 часа чтоб не сильно устать и узнать основные моменты. Все интересно рассказал,показал,попробовали квас из ананаса, провели обряд Ацтеков на площади, открыли для себя Мексика с другой стороны. спасибо большое,что помогли нам узнать Мексику.
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам за выбор! Невероятное наслаждение показать вам этот город. Обязательно приезжайте еще!
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T
Провела прекрасное время с Сержем.
Кроме того, что Серж - невероятный рассказчик, обладающим красивой речью и огромными знаниями, он оказался очень приятным и теплым человеком. Благодаря Сержу Мехико абсолютно покорил меня, и частичка моего сердца точно осталась здесь! Спасибо! 🙏
Кроме того, что Серж - невероятный рассказчик, обладающим красивой речью и огромными знаниями, он оказался очень приятным и теплым человеком. Благодаря Сержу Мехико абсолютно покорил меня, и частичка моего сердца точно осталась здесь! Спасибо! 🙏
Серж
Ответ организатора:
У меня еще столько всего есть вам показать в Мехико! Скорее приезжайте еще! 😊
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Н
При том, что не так много предложений по экскурсиям в Мехико, да ещё и в период чемпионата мира по Футболу 2026, нам очень повезло забронировать обзорную экскурсию с Сержем, весьма
Серж
Ответ организатора:
Дорогие Нуржан и Жанна, благодарю вас за то, что выбрали меня вашим проводником по Мехико! Для меня это огромная честь. Буду рад видеть вас снова в наших краях! И обязательно подготовлю для вас что-нибудь новенькое и супер интересное!
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С
Серж заинтересовал, удивил и впечатлил подачей материала, очень понравилось!
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К
Спасибо большое за экскурсию, было интересно посмотреть и узнать много нового про город. Потрясающие места, возможность попробовать аутентичную кухню и получить много красивых фото. Это не все, что ждёт во время экскурсии
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам, Кристина! Небольшие сюрпризы во время экскурсий это очень важно. Именно из них складывается общее приятное впечатление о вашем путешествии. Приезжайте еще, я обязательно подготовлю что-нибудь новенькое
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невероятно интересная экскурсия. у Сержа очень глубокие знания о Мексике. и история и культура. сводил меня по крышам. показал самые красивые точки пофоткаться. традиционный мексиканский шоколад был мегавкусный. вобщем, сам ты такое не найдешь никогда. экскурсия стоит того на 100%.
Серж
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв! Я постоянно совершенствую свои туры и меняю их под предпочтения каждого туриста. Для меня важно, чтобы вы остались довольны и получили максимум положительных эмоций
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