Из тысяч экспонатов музея я обращу ваше внимание на самые значимые.
Увлеку не только описанием их истории, но и обсуждением загадок и несовпадений артефактов с технологиями их времён.
Расскажу о разных цивилизациях Мезоамерики и объясню, почему испанские конкистадоры так стремительно завоевали ацтеков.
Описание экскурсии
В музее мы рассмотрим:
- знаменитый ацтекский календарь
- обсидиановую чашу-обезьянку
- пеначо Монтесумы II из изумрудных перьев священной птицы кетцаль
- гробницу маянского правителя Пакаля с нефритовыми сокровищами и магической посмертной маской
- доисторические наскальные рисунки
- четырёхметровых базальтовых атлантов
- знаменитые ольмекские головы
- ритуальные чаши-жаровни в форме языческих богов
- древнюю керамику и другие предметы искусства
- стелы с изображением маянских правителей
- и многое другое!
Вы узнаете:
- откуда пришли ацтеки и как ими был выстроен великий город-государство Теночтитлан
- почему испанские конкистадоры стремительно завоевали ацтекскую империю
Мы также поговорим о таких древнейших мезоамериканских культурах, как ольмекская, маянская, запатекская, мицтекская, тольтекская, тотонакская, теотиуаканская и другие.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно участниками в кассе музея: 210 песо (~$12) за чел.
- В музее есть ресторан и кафе, где при желании можно пообедать или выпить кофе
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Живу в Мехико с 2002 года, гид с 2004 года. Составляю, организовываю и провожу любые туристические программы с учётом пожеланий и возможностей путешественников. Большой опыт работы гидом по любым маршрутам и
от $350 за экскурсию