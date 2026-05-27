Мексика в артефактах: визит в Музей антропологии

С подробным разговором о доиспанских цивилизациях в сердце Мехико-Сити
Из тысяч экспонатов музея я обращу ваше внимание на самые значимые.

Увлеку не только описанием их истории, но и обсуждением загадок и несовпадений артефактов с технологиями их времён.

Расскажу о разных цивилизациях Мезоамерики и объясню, почему испанские конкистадоры так стремительно завоевали ацтеков.
Описание экскурсии

В музее мы рассмотрим:

  • знаменитый ацтекский календарь
  • обсидиановую чашу-обезьянку
  • пеначо Монтесумы II из изумрудных перьев священной птицы кетцаль
  • гробницу маянского правителя Пакаля с нефритовыми сокровищами и магической посмертной маской
  • доисторические наскальные рисунки
  • четырёхметровых базальтовых атлантов
  • знаменитые ольмекские головы
  • ритуальные чаши-жаровни в форме языческих богов
  • древнюю керамику и другие предметы искусства
  • стелы с изображением маянских правителей
  • и многое другое!

Вы узнаете:

  • откуда пришли ацтеки и как ими был выстроен великий город-государство Теночтитлан
  • почему испанские конкистадоры стремительно завоевали ацтекскую империю

Мы также поговорим о таких древнейших мезоамериканских культурах, как ольмекская, маянская, запатекская, мицтекская, тольтекская, тотонакская, теотиуаканская и другие.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно участниками в кассе музея: 210 песо (~$12) за чел.
  • В музее есть ресторан и кафе, где при желании можно пообедать или выпить кофе

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Живу в Мехико с 2002 года, гид с 2004 года. Составляю, организовываю и провожу любые туристические программы с учётом пожеланий и возможностей путешественников. Большой опыт работы гидом по любым маршрутам и
направлениям Мексики. Здесь, в этой удивительной стране, я помогу вам погрузиться в загадочный мир древних культур и цивилизаций с монументальными пирамидами. Постичь величественную, восхитительную, мистическую и магическую красоту страны — от её волшебных городов до сказочной природы, от древнего мира до современного яркого облика.

от $350 за экскурсию