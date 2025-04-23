S SEMEN

Спасибо Кириллу! Мне очень понравилось легкость и динамика тура. Не душно, без нудных исторических справок. Очень живо и по делу. Было ощущение, что катаемся с приятелем по городу на мопеде:) Рекомендую для ознакомления с самыми разнообразными районами Мехико!