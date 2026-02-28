Во время этой прогулки мы заглянем в самые старинные пекарни и кондитерские страны.
Попробуем лучший мексиканский шоколад, поговорим о сладких предпочтениях испанской знати прошлых веков. Продегустируем самую популярную выпечку мексиканских пролетариев. Выясним, каковы на вкус десерты из необработанного тростникового сахара. И не только!
Попробуем лучший мексиканский шоколад, поговорим о сладких предпочтениях испанской знати прошлых веков. Продегустируем самую популярную выпечку мексиканских пролетариев. Выясним, каковы на вкус десерты из необработанного тростникового сахара. И не только!
Описание экскурсии
Вы попробуете самые аутентичные чуррос Мексики, которые стали легендой в Испании и покорили США. Именно здесь придумали сочетание чуррос и шоколада.
Заглянете в самую старую марципанную Латинской Америки — испанский революционер открыл её около 100 лет назад. И вкусите миндальные сладости по старинным рецептам.
Окунётесь в ванильные ароматы самой легендарной пекарни Мексики. Некогда маленькая лавка стала настоящим символом мексиканской выпечки.
И конечно
- Вы исследуете новые сочетания: пирожные из гуавы, традиционный мексиканский горячий шоколад на воде по рецептам ольмеков
- Увидите, как европейская гастрономическая культура повлияла на Мексику
- Узнаете, какие сладости любила мексиканская богема 19 века
- Поймёте, как изобретались новые десерты с локальными вкусами
И не только!
Организационные детали
Дегустационные семплы в некоторых магазинах будут бесплатными. Если вы захотите попробовать или купить другие десерты — это оплачивается дополнительно (наличными мексиканскими песо или банковской картой Visa или MasterCard).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
КРАЙНЕ ВАЖНО прийти на нее ГОЛОДНЫМ.
Все сладкоежки ОБЯЗАНЫ ее посетить. Сережа вас проведет как в старинную чурросную, так и за эксклюзивом в виде марципана, шоколада, традиционными сладостями аж из 19 века, а еще вы попадете в рай для сладкоежек.
Это было потрясающе, великолепно! Это было безумно сытно! Это было невероятно вкусно!
КРАЙНЕ ВАЖНО прийти на нее ГОЛОДНЫМ.
Все сладкоежки ОБЯЗАНЫ ее посетить. Сережа вас проведет как в старинную чурросную, так и за эксклюзивом в виде марципана, шоколада, традиционными сладостями аж из 19 века, а еще вы попадете в рай для сладкоежек.
Это было потрясающе, великолепно! Это было безумно сытно! Это было невероятно вкусно!
Серж
Ответ организатора:
Я уже добавил в эту экскурсию новые места. Вам срочно нужно вернуться и все обязательно до дегустировать! ☺️☺️☺️
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С Сергеем в Мехико провели три классных дня.
Брали экскурсию Сладкий Мехико по центру столицы. Интересный рассказ о главных достопримечательностях, архитектуре, истории Мексики. попробовали вкуснейший чуррос, шоколад, зашли в большую местную кондитерскую (шок, который стоит увидеть), ели конфеты с текилой. Рекомендую!
Брали экскурсию Сладкий Мехико по центру столицы. Интересный рассказ о главных достопримечательностях, архитектуре, истории Мексики. попробовали вкуснейший чуррос, шоколад, зашли в большую местную кондитерскую (шок, который стоит увидеть), ели конфеты с текилой. Рекомендую!
Серж
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв! Искренне рад, что вам понравился город. Обязательно приезжайте к нам снова ☺️
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