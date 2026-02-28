Во время этой прогулки мы заглянем в самые старинные пекарни и кондитерские страны. Попробуем лучший мексиканский шоколад, поговорим о сладких предпочтениях испанской знати прошлых веков. Продегустируем самую популярную выпечку мексиканских пролетариев. Выясним, каковы на вкус десерты из необработанного тростникового сахара. И не только!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $90 за человека

Ваш гид в Мехико

Описание экскурсии

Вы попробуете самые аутентичные чуррос Мексики, которые стали легендой в Испании и покорили США. Именно здесь придумали сочетание чуррос и шоколада.

Заглянете в самую старую марципанную Латинской Америки — испанский революционер открыл её около 100 лет назад. И вкусите миндальные сладости по старинным рецептам.

Окунётесь в ванильные ароматы самой легендарной пекарни Мексики. Некогда маленькая лавка стала настоящим символом мексиканской выпечки.

И конечно

Вы исследуете новые сочетания: пирожные из гуавы, традиционный мексиканский горячий шоколад на воде по рецептам ольмеков

Увидите, как европейская гастрономическая культура повлияла на Мексику

Узнаете, какие сладости любила мексиканская богема 19 века

Поймёте, как изобретались новые десерты с локальными вкусами

И не только!

Организационные детали

Дегустационные семплы в некоторых магазинах будут бесплатными. Если вы захотите попробовать или купить другие десерты — это оплачивается дополнительно (наличными мексиканскими песо или банковской картой Visa или MasterCard).