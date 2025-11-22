Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

8 часов 1 отзыв Водная прогулка Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч Начало: В лобби вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00 $260 за человека На автобусе 3 часа 5 отзывов Групповая Темаскаль в Плайя-дель-Кармен Погрузитесь в древние традиции Мезоамерики и пройдите церемонию Темаскаль в майянской деревне. Очищение, медитация и традиционный ужин ждут вас Начало: В вашем отеле Расписание: в среду в 18:00 $95 за человека 7 часов Водная прогулка Дайвинг в сенотах Плайи-дель-Кармен В них кажется, что ты летишь по воздуху, а не плывёшь Начало: В лобби вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:30 $230 за человека Другие экскурсии Плайи-дель-Кармен

