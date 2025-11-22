Водная прогулка
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
25 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$260 за человека
Групповая
Темаскаль в Плайя-дель-Кармен
Погрузитесь в древние традиции Мезоамерики и пройдите церемонию Темаскаль в майянской деревне. Очищение, медитация и традиционный ужин ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
26 ноя в 18:00
3 дек в 18:00
$95 за человека
Дайвинг в сенотах Плайи-дель-Кармен
В них кажется, что ты летишь по воздуху, а не плывёшь
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
1 янв в 07:30
2 янв в 07:30
$230 за человека
