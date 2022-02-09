Главные экскурсионные места в Плайе-дель-Кармен

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
10 июня в 04:00
17 июня в 04:00
$240 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    9 февраля 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
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    на любые вопросы! Выезжали в 7 утра, вернулись около 7 вечера. Сами достопримечательности требует отдельного поста. Быть в Месксике и не увидеть - недопустимо. Поездка была комфортной. Путешествовали семьей с детьми. Младшему - 11 лет. Всем очень понравилось. Удачи! Спасибо Трипстеру за предоставленную возможность!

    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачуОгромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу
  • Н
    Наталья
    11 января 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
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    майя, и о жизни в Мексике, что не менее интересно. Сервис в пути на уровне - забрали из отеля вовремя, обед по расписанию, вода и пиво в наличии. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Популярные места»

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  3. Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июне 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 240. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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