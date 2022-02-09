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По популярности
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
10 июня в 04:00
17 июня в 04:00
$240 за человека
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь9 февраля 2022Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
- ННаталья11 января 2022Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Популярные места»
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