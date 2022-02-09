читать дальше

на любые вопросы! Выезжали в 7 утра, вернулись около 7 вечера. Сами достопримечательности требует отдельного поста. Быть в Месксике и не увидеть - недопустимо. Поездка была комфортной. Путешествовали семьей с детьми. Младшему - 11 лет. Всем очень понравилось. Удачи! Спасибо Трипстеру за предоставленную возможность!