Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Вас ждет знакомство с самым известным городом майя — Чичен-Ицей, включенным в список новых семи чудес света. Вы узнаете историю 📖 и легенды этого места, увидите потрясающие дворцы и храмы, самое большое поле для ритуальной игры в мяч в доиспанской Мезоамерике и пройдете по древней дороге майя к Священному сеноту или «колодцу жертв». После экскурсии 🧭 в Чичен Ицу можно освежиться в кристально чистых водах сенота, находящегося недалеко от археологической зоны.