Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Изюминка заповедника Рио Лагартос — розовые фламинго в естественной среде обитания, которые грациозно и изящно передвигаются по мелководью, взлетают и летят, создавая благодаря своему яркому оперению зрелище необыкновенной красоты. Вы подплывете к ним на лодке ⚓ через мангровые заросли, также увидев по пути разнообразных птиц и крокодилов. После этого Вы сможете проверить на себе целебную силу лечебных грязей майя и в завершении искупаться в Мексиканском заливе. Экскурсия ⛳ совмещена с посещением древнего города майя — Эк Балам, где сохранились таинственные скульптуры крылатых людей и на большую пирамиду которого вы сможете подняться.