Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В период с 20 мая по 15 сентября предоставляется уникальная возможность увидеть и поплавать рядом с гиганской китовой акулой, питающейся планктоном и понырять в музее подводных скульптур, где собраны свыше 400 различных скульптур в человеческий рост!
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.