Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет знакомство с затерявшимся в джунглях городом майя Коба, в котором находится самая высокая пирамида полуострова Юкатан под названием «Нохоч Муль» (42 метра). Тех, кто преодолеет путь наверх, ожидает чудесная картина с великолепным видом на джунгли. Город 🏙️ Коба поражает своими размерами, поэтому к отдаленным постройкам Вы отправитесь на велорикшах через тропическую сельву. Затем мы отправимся в деревушку майя, где сможем освежиться в кристально прозрачных водах сенота (карстового озера), прокатиться на тарзанке и каноэ, а также познакомиться с бытом местных жителей. В стоимость экскурсии 🧭 включен обед из блюд майя, приготовленных на углях.