Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Коба и Танкха

Руслан Г.
Руслан Г. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Коба и Танкха
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $161 за человека

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Коба и Танкха
Вас ждет знакомство с затерявшимся в джунглях городом майя Коба, в котором находится самая высокая пирамида полуострова Юкатан под названием «Нохоч Муль» (42 метра). Тех, кто преодолеет путь наверх, ожидает чудесная картина с великолепным видом на джунгли. Город 🏙️ Коба поражает своими размерами, поэтому к отдаленным постройкам Вы отправитесь на велорикшах через тропическую сельву. Затем мы отправимся в деревушку майя, где сможем освежиться в кристально прозрачных водах сенота (карстового озера), прокатиться на тарзанке и каноэ, а также познакомиться с бытом местных жителей. В стоимость экскурсии 🧭 включен обед из блюд майя, приготовленных на углях.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Г.
Руслан Г.
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