Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Мексика
  2. Экскурсии

Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $575 за человека

    Заказать экскурсию
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
В одной из больших песчаных лагун Юкатана под названием «Акумаль» издревня черепахи откладывали свои яйца и на протяжении тысяч лет возвращались в свои исконные места обитания. Здесь создана заповедная зона, где черепахи могут чувствовать себя в безопасности, а мы имеем уникальную возможность соприкоснуться с их прекрасным миром.
Гранд Сенот — это две карстовые пещеры, соединенные между собой подземным проходом, у которых сотни тысяч лет назад обвалился потолок. Самим пещерам миллионы лет, подтверждение чему мы находим в многочисленных сталактитах и сталагмитах выросших в темных недрах Юкатана. В пещеры выходят несколько подземных рек наполненных кристально чистой, слегка прохладной водой. С помощью маски здесь можно увидеть другой, удивительно красивый мир подземной реки.
В глубине пещер живут сотни летучих мышей, питающихся фруктами. Под водой плавают маленькие черные рыбки сомики и небольшие пресноводные черепахи.
Дос Охос входит в системы подземных рек Сак Актун (смотрите экскурсии 🧭 по Сак Актуну по ночам). Эти места можно описать как сказочнымыи из-за своей естественной красоты.
Гибкая система организации экскурсий.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
$508
1 час
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
$3 799
120 часов
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
$625
8 часов
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
$294
8 часов
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
$401
5 часов
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"

Еще несколько необычных экскурсий в Плайе-деле-Кармен

Мир Майя: 5 в 1
$125
12 часов
Мир Майя: 5 в 1
3 отзыва
Исследовать священный Чичен-Ица, подняться на пирамиду Коба и познакомиться с культурой народа майя
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
$125
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
1 отзыв
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
Церемония Темаскаль в майянской деревне
$85
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне
1 отзыв
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
$155
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
$139
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Сиан Каан и Тулум
$150
8 часов
Сиан Каан и Тулум