Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

В одной из больших песчаных лагун Юкатана под названием «Акумаль» издревня черепахи откладывали свои яйца и на протяжении тысяч лет возвращались в свои исконные места обитания. Здесь создана заповедная зона, где черепахи могут чувствовать себя в безопасности, а мы имеем уникальную возможность соприкоснуться с их прекрасным миром.

Гранд Сенот — это две карстовые пещеры, соединенные между собой подземным проходом, у которых сотни тысяч лет назад обвалился потолок. Самим пещерам миллионы лет, подтверждение чему мы находим в многочисленных сталактитах и сталагмитах выросших в темных недрах Юкатана. В пещеры выходят несколько подземных рек наполненных кристально чистой, слегка прохладной водой. С помощью маски здесь можно увидеть другой, удивительно красивый мир подземной реки.

В глубине пещер живут сотни летучих мышей, питающихся фруктами. Под водой плавают маленькие черные рыбки сомики и небольшие пресноводные черепахи.

Дос Охос входит в системы подземных рек Сак Актун (смотрите экскурсии 🧭 по Сак Актуну по ночам). Эти места можно описать как сказочнымыи из-за своей естественной красоты.

Гибкая система организации экскурсий.