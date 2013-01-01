Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

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Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $294 за человека

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Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:

Информация:

  • Путешествуя вдоль экватора, каждый год, примерно в середине Мая и до Сентября в мексиканский залив приплывают сотни Китовых Акул. Они проводят здесь лето, а мы ездим к ним в гости к острову Женщин около Канкуна).
  • Китовые акулы достигают в длину 20 метров, питаются планктоном, у них нет зубов, они не могут проглотить ничего больше по размерам чем теннисный мяч. Они совершенно спокойно относятся к пловцам и плавают не спеша разевая свои огромные рты.
  • В прошлом году один из наших клиентов заплыл случайно к ней в рот, и акула его нежно выплюнула обратно потоком воды. Клиент, правда, с нами больше в этот день не разговаривал — очень испугался, хотя и остался без царапинки.
  • К людям акулы относятся по доброму. Семьи с детьми — приветствуются.
  • По пути мы встречаем Гигантских Океанских Мант / Скатов (5–7 метров в размахе крыльев) а так же дельфинов 🐬 и плаваем вместе с ними.
  • Для того, чтобы поплавать с дельфинами в океане с берега, мы едем на Остров 🏝️ Женщин и там есть несколько мест где обитают дикие дельфины. Оди довольно безбоязненно относятся к людям и подпускают к себе близко.
  • 7:00 утра Пикап в своем отеле в Канкуне (6:00 утра Плайя-дель-Кармен и 5:00 утра Тулум).
  • 7:30 утра Информативный брифинг в порту Пуэрто-Хуарес (Марина ла Amada). Сертифицированные гиды предоставят информацию о китовых акулах и экосистемы района. В ходе брифинга будет кофе, сок, фрукты 🍉 утра Уходим на катере из Пуэрто-Хуарес в воды Острова Контой. Как только мы найдем акул у вас будет уникальная возможность поплавать с самой большой рыбой в мире.
  • 12:30 дня Время обеда на лодке ⚓ недалеко от побережья Исла Мухерес, один из самых красивых 🤩 пляжей в мире (Conde Nast 2013), где вы можете поплавать в бирюзовых водах.
  • 1:30 дня Мы возвращаемся на пирс пристани для яхт, где микроавтобусы вернут вас в гостиницу.
2:00 вечера Предполагаемое время возвращения в отель 🏨 в Канкуне 2 часа дня (3:00 вечера Плайя дель Кармен и 4:00 вечера Тулум)
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
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