Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

«Хемингуэй когда-то увлекался наблюдением за этими прекрасными созданиями. Самая быстрая рыба 🐟 в мире — Парусник. Она может развивать скорость до 100 км/ч. А однажды, в ходе испытаний, проводимых во Флориде (США) в рыболовецком лагере Лонг-Ки, была зафиксирована скорость аж 109 км/ч. »

Мы выезжаем на катере в океан, и через 1 час по кружащимся гигантским птицам фрегатам находим стаи охотящихся парусников. Плаваем вместе с ними в воде с масками и трубками и наблюдаем великолепие игры/охоты этих созданий.

Парусники разбивают огромные клубящиеся серебряные стаи небольших морских рыбок на маленькие стаи, которые начинают создавать спирали и сферические формы. Парусники, переливаясь сполохами цветов, начинают охоту на эти стайки.

Иногда по пути нам попадаются гигантские 7-ми метровые манты, с которыми мы так же плаваем бок о бок.