Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

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Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $294 за человека

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Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
«Хемингуэй когда-то увлекался наблюдением за этими прекрасными созданиями. Самая быстрая рыба 🐟 в мире — Парусник. Она может развивать скорость до 100 км/ч. А однажды, в ходе испытаний, проводимых во Флориде (США) в рыболовецком лагере Лонг-Ки, была зафиксирована скорость аж 109 км/ч. »
Мы выезжаем на катере в океан, и через 1 час по кружащимся гигантским птицам фрегатам находим стаи охотящихся парусников. Плаваем вместе с ними в воде с масками и трубками и наблюдаем великолепие игры/охоты этих созданий.
Парусники разбивают огромные клубящиеся серебряные стаи небольших морских рыбок на маленькие стаи, которые начинают создавать спирали и сферические формы. Парусники, переливаясь сполохами цветов, начинают охоту на эти стайки.
Иногда по пути нам попадаются гигантские 7-ми метровые манты, с которыми мы так же плаваем бок о бок.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
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