Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

Ритуал проходит в глубине джунглей после захода солнца. Обряду насчитывается более 3х тысяч лет. До сих пор Майянские народы, живущие в джунглях таким образом лечатся, используют Темаскаль при родах и решения важных задач.
Краткое описание:
На месте шаман Майя проведет традиционный магическое действие, в ходе которого четыре основных элемента (земля, огонь, воздух и вода) помогут вашему телу/сознанию переродиться.
Показательные процедуры могут проходить в любой день недели. Настоящее же лечение — только в определенные фазы луны.
Обычно мы проходим этото обряд по вечерам, после захода солнца.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.