Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Лошадинные туры с частного Мексиканского ранчо около Плаи дель Кармен.
Мы предлагаем три рейса в день с понедельника по субботу в 9:30 утра, 12 вечера и 3 вечера.
Дневной тур включает в себя:
Ночной — полнолунный тур:
Начинаем с ранчо, где лошади и наши сотрудники будут ждать вас под звездным небом. Затем поездка в луннуе джунгли. Костер на пляже, где все мы рассказываем легенды местных племен, стакан вина или пива.
Ночные экскурсии 🧭 происходят только во время полнолуния (3–4 дня в период полной луны). Начало экскурсии в 8:30 вечера.
Полнолунный тур включает в себя:
Ограничение в весе: 95 кг.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.