Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

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Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
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Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
Лошадинные туры с частного Мексиканского ранчо около Плаи дель Кармен.
Мы предлагаем три рейса в день с понедельника по субботу в 9:30 утра, 12 вечера и 3 вечера.

Дневной тур включает в себя:

    Ночной — полнолунный тур:

    • Начинаем с ранчо, где лошади и наши сотрудники будут ждать вас под звездным небом. Затем поездка в луннуе джунгли. Костер на пляже, где все мы рассказываем легенды местных племен, стакан вина или пива.
    • Ночные экскурсии 🧭 происходят только во время полнолуния (3–4 дня в период полной луны). Начало экскурсии в 8:30 вечера.

    Полнолунный тур включает в себя:

    • Ограничение в весе: 95 кг.
    Начало и место завершения
    🚩 Playa del Carmen
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
    Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Тимофей Ю.
    Тимофей Ю.
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