Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Лошадинные туры с частного Мексиканского ранчо около Плаи дель Кармен.

Мы предлагаем три рейса в день с понедельника по субботу в 9:30 утра, 12 вечера и 3 вечера.

Дневной тур включает в себя:

Ночной — полнолунный тур:

Начинаем с ранчо, где лошади и наши сотрудники будут ждать вас под звездным небом. Затем поездка в луннуе джунгли. Костер на пляже, где все мы рассказываем легенды местных племен, стакан вина или пива.

Ночные экскурсии 🧭 происходят только во время полнолуния (3–4 дня в период полной луны). Начало экскурсии в 8:30 вечера.

Полнолунный тур включает в себя: