Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В заповеднике Рио Лагартос Вас ждет настоящее приключение — на лодке ⚓ Вы отправитесь к стаям розовых фламинго, проплывете через мангровые заросли кишащие крокодилами, увидете многообразие тропической флоры и фауны, а затем испробуете на себе целебную силу минеральных грязей майя, которые смягчают и оздоравливают кожу. В завершении вы искупаетесь в Мексиканском заливе. На обратном пути предлагается посетить исторический центр старинного колониального города Вальядолид, хранящий память о многих исторических событиях и легендах.