Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Темаскаль — это традиционная индейская баня с использованием раскаленных вулканических камней, являющая собой ритуал очищения души и тела. Темаскаль представляет собой каменную хижину сферической формы, символизирующую лоно матери-земли, где соединяются 4 элемента — земля, вода, воздух и огонь. Ритуал проводится шаманом, сопровождается песнопениями с использованием традиционных индейских музыкальных инструментов и лекарственных трав. Ограниченное пространство темаскаля позволяет забыть об окружающем мире и погрузиться внутрь себя. После ритуала — купание в сеноте и легкий ужин из фруктов 🍎. Можно совместить ритуал с экскурсией в город 🏙️ Тулум — древний город майя, расположенный на живописном берегу моря 🌊