Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Во время этой экскурсии 🧭 мы посетим жемчужину архитектуры майя Юкатана знаменитый Ушмаль, в котором находятся величественные сооружения и строения, построенные с особым шиком и изяществом в период расцвета цивилизации Майя. В отличии от Чичен-Ицы на большинство сооружений можно подниматься. Ушмаль завораживает своей удивительной атмосферой и на его фоне получаются превосходные панорамные снимки.

Далее мы проследуем в Мериду-белый город 🏙️, столицу штата Юкатан, где продегустируем лучшие блюда юкатанской кухни 🥧. И затем нас ждет обзорная экскурсия ⛳ по историческому колониальному центру, где находится старейший католический собор, дом завоевателя Юкатана Монтехо, Правительственный Дворец и множество прекрасных особняков периода процветания Юкатана.