Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

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Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $615 за человека

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Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Поездка на катере в заповеднике ЮНЕСКО по огромным прекрасным полу-соленым озерам, отражающих бесконечное небо — именно поэтому и названным Сиан Каан. На языке индейцев майя, цивилизация которых располагалась на полуострове Юкатан, Sian Ka’an означает «там, где начинается небо». Озера окружены мангровыми зарослями, в которых проходят чистейшие, текущие со скоростью шагающего человека протоки. Мы одеваем спас-жилеты и погружаемся в эти тихие протоки. На протяжении следующего часа мы спокойно плывем вниз по течению наблюдая разных птиц и слушая звуки природы.
Заповедник имеет статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
На территории заповедника располагаются 110 км второго по величине в мире Месоамериканского Барьерного рифа, который тянется вдоль восточного побережья Юкатана на юг около побережья Белиза и Гондураса. На пляжах Сиан-Каана находятся места кладки яиц нескольких редких видов морских черепах. На прибрежных дюнах, которые защищают внутренние районы от штормов, произрастаетморской виноград, кермек, суриана приморская, Sesuvium portalacastrum, амброзия многолетняя, ипомея и множество других.
Заболоченные территории служат важным местом обитания многих видов животных, также сглаживая последствия штормов. В манграх произрастает красное, чёрное и белое мангровые деревья 🌳, а также конокарпус прямостоячий. На бедных кислородом почвах прибрежных саванн, затопляемых каждый год, произрастает трава и тростник, высота которых редко превышает 3 метра.
Фауна заповедника весьма разнообразна и включает в себя 336 известных видов птиц и 103 известных видов млекопитающих. Кроме того, на зимовку в Сиан-Каан прилетает более миллиона птиц. Среди пернатых обитателей заповедника — бурый пеликан, зелёный баклан, великолепный фрегат, большая голубая цапля, белая американская цапля, американский белый ибис и скопа.
Среди морских обитателей в заповеднике водятся представители семейства панцирных, тарпон, груперы, круглый трахинот, акула-нянька, молот-рыба, чернопёрая акула и рифовые окуни.
После заповедника мы изучим близлежащие археологические майянские руины Муйиль, также известен как Чуняшче — древнее городище цивилизации майя.
После поездки мы заедем в Тулум, где обязательно попробуем настоящей Мексиканской кухни 🥧
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"

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Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
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