Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

мы едем в индейскую деревушку и на закате дня группе выдаются горные велосипеды, каски и фонарики. В сопровождении местного гида мы едем по сельве ко входу в пещеру. В сгущающихся сумерках из нее начинают вылетать сотни летучих мышей. Затем все с фонариками спускаются в пещеру вслед за гидом, где наблюдают в углублениях на сводах пещеры свисающих змей ratoneras manchadas (elaphe flavirufa, разновидность боа), некоторые из которых уже ужинают летучими мышами. Если очень повезет, то можно увидеть и сам момент охоты. После этого идем к подземному сеноту, чтобы понаблюдать за уникальными формами жизни, приспособившимися к обитанию в полной темноте. После выхода из пещеры мы снова садимся на велосипеды и в кромешной темноте, освещаемой только светом наших фонариков, едем по лесной лороге к лагуне, кишащей крокодилами. Нас ждет ночная прогулка 👣 в каноэ во время которой мы сможем понаблюдать за этими хищными рептилиями в естественной среде обитания.